Bozkır ve Üçpınar Grup Suyu 53 Yerleşim Yerine Hayat Oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bozkır, Ahırlı, Hadim, Çumra ve Akören ilçelerinde 53 yerleşim merkezini kapsayan Bozkır ve Üçpınar Grup Suyu projelerinin bölgeye hayat vereceğini söyledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mahalle ve ilçe merkezlerinde sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, su azlığı ve sağlıksız su sıkıntısı olan ilçe ve mahallelerde su ihtiyaçlarının aciliyet sırasına göre giderildiğini belirterek, bu çerçevede Bozkır ve Üçpınar'da birbiriyle bağlantılı iki ayrı hatta gerçekleştirilen grup suyu projelerinin Bozkır, Ahırlı, Akören, Hadim ve Çumra ilçelerinde toplam 53 yerleşim merkezini kapsayacak şekilde yürütüldüğünü söyledi.



"5 ilçede su hasreti sona eriyor"



Sarıot Kaynak Hattı'nın üzerinde bulunan Hanpınarı Kaynağı ile bölgede bulunan Gürlevik Kaynağı'nın Bozkır Grup Suyu hattına ilave edildiğini belirten Başkan Akyürek, "İlave kaynaklarla beraber Bozkır ilçemiz ile ona bağlı 31 mahallede, Akören ilçesine bağlı 2 mahallede, Ahırlı ilçesine bağlı 8 mahallede, Çumra ilçesine bağlı 1 mahallede içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak" diye konuştu.



"Üçpınar grup suyundan 11 yerleşim birimi faydalanacak"



Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesinin yaylasında bulunan Ardıçpınarı Kaynağı ile Karabayır Mahallesinin yaylasında belirlenen iki ayrı bölgede de drenaj yapılacağını vurgulayan Başkan Akyürek, drenaj yapılan yerden elde edilecek suyun cazibeli olarak şebekeye aktarılacağını, bu kaynaklardan Bozkır ilçesine bağlı 8, Hadim ilçesine bağlı 3 mahallenin yararlanacağını dile getirdi.



"İki ayrı grup suyu bölgeye hayat verecek"



Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Bozkır Grup Suyu'ndan Bozkır ilçesi ile ona bağlı Çağlayan, Dereköy, Harmanpınar, Hisarlık, Karacahisar, Akçapınar, Karacaardıç, Bozdam, Sazlı, Bağyurdu, Kayapınar, Tarlabaşı, Yalnızca, Baybağan, Tepelice, Tepearası, Küçükhisarlık, Yazdamı, Ulupınar, Aydınkışla, Kuşça, Yelbeği, Işıklar, Ayvalıca, Kildere, Sarıoğlan, Koçaş, Boyalı, Kuzören, Kınık, Hacılar mahalleleri; Akören ilçesine bağlı Avdan, Dutlu Mahalleleri; Ahırlı ilçesine bağlı Bademli, Aliçerçi, Erdoğan, Küçüköz, Büyüköz, Karacakuyu, Kayacık, Çiftlik mahalleleri; Çumra ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi yararlanacak. Üçpınar Grup Suyu'ndan ise, Bozkır ilçesine bağlı Soğucak, Kovanlık, Karabayır, Hacıyunuslar, Üçpınar, Elmaağaç, Söğüt, Dereiçi mahalleleleri ile Hadim ilçesine bağlı Gülvet, Dolhanlar, Bolat mahalleleri yararlanacak. - KONYA