Bozcaada Caz Festivali seyircisine çevrimiçi bağlanıyor Bozcaada Caz Festivali, cazdan gastronomiye, sürdürülebilirlikten ada tarihi ve kültürüne uzanan özel içeriklerle Bozcaada'nın enerjisini çevrimiçine taşıyor.

Kültür ve sanatın her şartta devam etmesi gerektiğine inanan ve üretimlerine bu motivasyonla devam eden Bozcaada Caz Festivali, çevrimiçi BCF Keşif programına hazırlanıyor. Festival bu yaz farklı mecralarda, enerjisini kaybetmeden seyircisiyle buluşmaya devam edecek. BCF Keşif programı içerisindeki festivalin çevrimiçi etkinliklerinde; caz müziği, uluslararası caz festivalleri, kültür ve sanat, çevresel sürdürülebilirlik, gastronomi, adanın tarımı ve endemik bitkileri, erişilebilirlik, adanın tarihi ve kültürü gibi farklı konuları alanında uzman isimlerin eşliğinde ekranlara taşıyacak.

allaturca, 3dots ve fermente'nin ortaklığında ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle düzenlenen Bozcaada Caz Festivali adanın enerjisini çevrimiçine taşıyor.

Festivalin, Kendine Has, Volkswagen ve Jack Lives Here'ın da katkılarıyla hazırladığı; caz müzisyenlerinin yanı sıra, kültür profesyonelleri, sivil toplum örgütleri, bağımsız sanat temsilcileri ve Bozcaadalıları ağırlayan zengin programı, Instagram, Spotify ve YouTube kanallarında Ağustos boyunca seyircisiyle buluşuyor.

Bozcaada Caz Festivali 2020'de BCF Keşif Programı

Yalnızca fiziksel ve mimari değil, aynı zamanda içeriksel ve iletişimsel engellerin de ortadan kalkığı erişilebilir ve eşitlikçi bir festival olmak için çalışan ve Türkiye'nin erişilebilir ilk festivali olan Bozcaada Caz Festivali, engellenen bireylerin dijital hayata katılımını bugün yayınlayacağı ilk panelde tartışıyor. Erişilebilir Her Şey İnisiyatifi kurucuları Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar'ın konuşmacı olduğu "Dijital Erişilebilirlik Nedir?" paneli ile 'merhaba' diyen Keşif programı, Ağustos ayı boyunca birbirinden farklı konukları ağırlayacak.

"kültür.limited Sunar: Caz ve …" adlı çevrimiçi panele, Nardis Jazz Club ve Jazz Dergisi kurucusu Zuhal Focan, sinema ve müzik yazarı Sevin Okyay, caz müzisyeni Önder Focan ve The Badau kurucusu, şef Eren Noyan konuk olacak ve kültür.limited'in kurucusu Emre Erbirer'in sorularını yanıtlayacaklar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Kültürel İfadelerin Çeşitliliği ve Geliştirilmesi" başlıklı panele ise, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece Aydınlık ve Müzik Yorumcuları Destek Birliği Genel Sekreteri Merve Eryürük konuşmacı olarak katılacak.

Adanın ve Bölgenin Kültürel Tarihi

80'lerin sonundan itibaren Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaptığı arkeolojik çalışmaların yanı sıra, 2013'ten beri yürüttüğü Troya keşifleriyle tanıdığımız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın "Tenedos'tan Bozcaada'ya" adlı çevrimiçi paneli, izleyiciyi bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini keşfetmeye çağıracak.

Sürdürülebilir Festival Mümkün mü?

İleri dönüşüm yöntemiyle ahşaplardan yapılandırdığı sahnesi başta olmak üzere tüm fiziki üretimlerini kendisi yapan ve festivaldeki atıkları en aza indirmeye yönelik çalışmalarıyla eğlence sektöründe sürdürülebilirlik bilincini devam ettiren Bozcaada Caz Festivali, "Sürdürülebilir Festival Mümkün mü?" panelinde bu sorunun yanıtını sivil toplum ve festival deneyimlerinde arayacak. Adım Adım ve Açık Açık oluşumlarının kurucu ortağı Itır Erhart'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek çevrimiçi panel, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden Dilara Koçak, Festtogether'dan Dorukhan Demirbilek, Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan Emrah Bilge, Temel İhtiyaç Derneği'nden Nil Tibukoğlu ve Bozcaada Caz Festivali'nden Gizem Gezenoğlu'nu bir araya getirecek.

Avrupa Caz Ağı buluşuyor

Festivalin geçen yıl üyesi olduğu Avrupa Caz Ağı'ndan üye konukların katılacağı panel ise, dünyanın en önemli caz festivallerinden temsilcileri buluşturacak. Avrupa Caz Ağı'nın direktörü Giambattista Tofoni'nin yanı sıra, Berlin Caz Festivali sanat yönetmeni Nadine Deventer, Londra Caz Festivali direktörü Pelin Opçin, Atina Technopolis Caz Festivali'nin programcısı Antonis Zouganelis ve Bozcaada Caz Festivali'nden Murat Sezgi'nin konuşmacı olacağı panel, pandemi sürecinde caz festivalleri arasındaki dayanışma imkânlarını ve gelecek ortaklıkları masaya yatıracak.

Programda ayrıca, multi-enstrümantalist Deniz Mahir Kartal'ın "Multi Enstrümantalist Olmak" ve caz gitaristi, besteci Sarp Maden'in "Sarp Maden'in Enstrümanlarını Keşif" başlıklı sohbetleri de özellikle genç müzisyenlere seslenecek.

Akış'a devam

Festivalin bu yılki teması "Ototelik"ten yola çıkarak hazırlanan "Akış Sohbetleri" ve müzik, sinema, gastronomi ve sanat dünyasından isimlerin pandemi sürecinde yaşadıkları deneyimlerini ve üretimlerini konuştukları video ve podcast serisi "Nasılız?" da yeni içerik ve konuklarıyla festivalin dijital kanallarında yayında olacak.

Başka sürprizler de yakında

Festivalin başka sürprizleri de olacak. Ağustos sonunda dijital platformlarda yayınlanacak Bozcaada Caz Festivali 2020 'Keşif' albümü, geçmiş yıllarda sahne almış müzisyenlerin festivalden ve Bozcaada'dan ilham alarak hazırladıkları özgün bestelerini ilk kez dinleyenlerle buluşturacak.

Yakın zamanda Bozcaada'nın farklı noktalarında yapılan kayıtlarla hazırlanan müzik performans serisinin yanı sıra adalıların tanıklıkları ve deneyimlerinden yola çıkarak Bozcaada'yı keşfe çıkacak çevrimiçi programın detayları ise çok yakında açıklanacak.

Festivalin bu programı hayata geçirmesine katkı sağlayan kurumlar

allaturca, 3dots ve fermente'nin ortaklığıyla düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, bu programı hayata geçirirken Kendine Has, Volkswagen ve Jack Lives Here ile olan işbirliğini de kesintisiz devam ettiriyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen Bozcaada Caz Festivali'nin çevrimiçi programı, Instagram, Spotify ve YouTube kanallarında Ağustos boyunca ücretsiz izlenebilecek.

16-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında 5.si gerçekleşecek festivalin biletlerinin satışı ise biletix'te devam ediyor.

Detaylı bilgi için: bozcaadacazfestivali.com

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BOZCAADA CAZ FESTİVALİ

2017'den beri Bozcaada'yı müzikseverlerin uğrak yeri haline getiren Bozcaada Caz Festivali, genç yaşına rağmen, Türkiye'nin önde gelen müzik etkinliklerinden birine dönüştü. Geçtiğimiz yıl, aralarında Londra Caz Festivali, Stockholm Caz Festivali, North Sea Jazz gibi önemli müzik etkinliklerinin de olduğu Avrupa Caz Ağı'na katılan ve adını uluslararası alanda da duyurmaya başlayan festival, bugüne kadar Yussef Dayes, Erik Truffaz, Erkan Oğur, Elif Çağlar, Volkan Öktem, Sarp Maden, Alp Ersönmez, Korhan Futacı, Birsen Tezer, İmer Demirer gibi bir çok usta ismi sahnesine konuk etti.

İnsana, hayvana ve çevreye saygılı, eşitlikçi politikalarıyla da dikkat çeken Bozcaada Caz Festivali, ileri dönüşümle yeniden yapılandırdığı sahnesi ve alandaki atıkları en aza indirmeye yönelik örnek çalışmalarıyla, eğlence sektöründe ileri dönüşüm (upcycle), festivallerde de atık yönetimi bilincini uyandırdı. Geçen yıl Erişilebilir Her Şey İnisiyatifi'nin desteği ile başlattığı ve fiziksel düzenlemelerden sosyal medya iletilerine dek, engellenen bireylerin festivale katılımlarını artırmaya yönelik attığı somut adımlarla da Türkiye'nin erişilebilir ilk festivali oldu.

Kaynak: Bültenler