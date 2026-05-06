Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldığı ve bugün resmi açıklama yapacağı öne sürüldü.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı ve bugün resmi açıklama yapacak.
  • Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.
  • Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi aday sayısı artıyor.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gözler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrilmişti. Sarı-lacivertli camiada merakla beklenen karar ortaya çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPACAK 

Son olarak 2024 yılında yapılan seçimde Ali Koç’un karşısına çıkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday olma kararı aldığı öğrenildi. Yıldırım’ın bugün resmi açıklama yaparak adaylığını duyuracağı öne sürüldü.

“FENERBAHÇE’YE KATKI SAĞLAYABİLİRSEK BAKARIZ” DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, seçim sürecinin netleşmesini beklediğini belirterek, “Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız” ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ALİ AYDINLAR ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Öte yandan başkan adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar da seçimde aday olmayacağını duyurdu. Aydınlar açıklamasında, Fenerbahçe’nin geleceğinin şahsı üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesini istemediğini belirtti.

ADAY SAYISI ARTIYOR

Fenerbahçe’de şu ana kadar eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylığını açıklayan isimler olmuştu. Aziz Yıldırım’ın da yarışa katılmasıyla seçim atmosferinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
