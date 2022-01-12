BOSİAD'ın Çevre Yarışması'nın şampiyonları belli oldu

BURSA (Bültenler) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD), "Çevreci Üretim, Temiz Gelecek" sloganıyla bu yıl 5.'sini düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda kazananları belli oldu.

Bursa OSB ve BOSİAD'ın, Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl ertelemek zorunda kaldığı Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nda bu yıl rekor bir katılım yaşandı. En son 2019 yılında 23 firmanın katıldığı yarışmaya bu yıl yüzde 40 gibi yüksek bir artışla 32 firma katılım sağladı. Sağlıklı toplumsal yaşamın sağlıklı çevresel sisteme bağlı olduğunu daha da açık bir şekilde görmemizi sağlayan pandemide. çevre konusunda önemli yatırımlara imza atan firmalar, karbon kredisi, yenilenebilir enerji sertifikası gibi çok yeni sertifikasyonlara sahip olduğunu belgeledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet İşleyen, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selnur Uçaroğlu, Çevre Danışmanı Makbule Çetin ile Bursa OSB Müdürlüğü Atık Yönetimi ile Kalite Yöneticisi Meral Kesiciler'den oluşan ve online ortamda bağımsız olarak puanlamasını yapan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler' kategorisinde İpeker Tekstil birinci olurken, 'Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler' kategorisinin birincisi Martur, İzin-lisans Muafiyeti Olan Tesisler' kategorisinin birincisi de Coşkunöz Metal Form Merkez CMF-1 oldu. Geçmiş yıllardan farklı olarak jüri üyelerinin oy birliğiyle her kategoride 1 olan teşvik ödülü sayısı da 2'ye çıkarılırken Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler kategorisinde teşvik ödülleri Mehmet Faik Yılmazipek Tekstil ve Rudolf Duraner'in oldu. 'Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler' kategorisinde Coşkunöz Metal Form Bursa CMF-3 ve Şahince Otomotiv, İzin-lisans Muafiyeti Olan Tesisler' kategorisinde de Beyçelik ve Coşkunöz Kalıp Makina teşvik ödülü aldı. Ödüller pandemi nedeniyle BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD Başkan Yardımcısı ve Çevre Komisyonu Başkanı Mefküre Zümbülova ile BOSİAD Başkan Yardımcısı S. Selçuk Çelik tarafından, firmalar ziyaret edilmek suretiyle bizzat takdim edildi.

ÇAĞAN: AMACIMIZ ÇEVRECİÜRETİME FARKINDALIK OLUŞTURMAK

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, yarışma ile ilgili şunları söyledi:

"Bu bir yarışma olsa da kaybedeni yok, kazananı ise Bursa. Amacımız çevreci üretimi desteklemek ve bu farkındalığı artırmak. Özellikle şehir içinde kalmış bir organize sanayi bölgesi olarak bu bizim için çok daha önemli."

2015 yılındaki ilk yarışmanın ardından çevre konusunun konuşulmaya başlandığına, bütün firmaların çevreyle ilgili adımlar atmak istediğine dikkat çeken Başkan Çağan, şöyle konuştu:

'Ödüllendirilen firmalar dışında diğer firmalar için de güzel bir örnek, farkındalık oluşturduk. Yarışma sonrasında Bursa OSB'mizde bir bilinçlenme gördük. Amacımız farkındalıktı, bu farkındalığı yarattığımızı gözlemledik. Sanayiciler her geçen yıl daha da istekli yarışmaya hazırlanıyorlar. Yarışmamıza Sayın Valimiz Yakup Canbolat ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin de çok ciddi desteği var. Katılan herkes bizim için birincidir. Amacımız eksikleri ortaya çıkarmak, bir birinci seçip rekabeti doğurmak değil, beraber toplum bilinci ile bir sinerji yaratarak, şehrimiz için, ülkemiz için daha güzel günleri geri getirmektir."

"YENİ KAZANIMLAR DOĞURACAK"

Başkan Çağan, şöyle devam etti:

"COVID-19 Salgını, sağlıklı toplumsal yaşamın sağlıklı çevresel sisteme bağlı olduğunu daha da açık bir şekilde görmemizi sağladı. Ve bu salgının dünya çapında insan hayatı üzerinde önemli etkileri oldu. Maalesef bugün iklim değişiklikleri, nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlar, okyanuslarda biyolojik çeşitliliğin azalması, ormansızlaşma, temiz su ve hava yoksunluğu yaşıyoruz. Varlıkları tüketiyoruz. Fakat halen çok geç değil, buna hep birlikte 'dur' diyebiliriz. Sanayiciler, üretenler olarak bunun bilincinde olmak zorundayız.

Firmalarımız organize bir sanayi bölgesinde yer alarak zaten devletin belirlediği üretim kriterlerini yerini getirmiş oluyor. Burada önemli olan 'siz bunun üzerine bir adım daha atarak ne yapıyorsunuz? Şehriniz ve insanlar için bir taş üstüne bir taş daha nasıl koyuyorsunuz?' Yarışmamızın özünü de aslında bu düşünce oluşturmaktadır. Bizler bunları yerine getirmek için yola çıktık. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yarışmamızı 1 yıl aradan sonra yeniden düzenledik. Şehrimiz için, ülkemiz için yeni kazanımlar doğurmasını diliyoruz."

PANDEMİDE ÇEVREYE YATIRIM YAPILMIŞ

Jüri üyeleri adına açıklama yapan Çevre Danışmanı Makbule Çetin de şunları söyledi:

"Pandemiye rağmen yarışmaya çok yoğun bir katılım vardı. Karbon ayak izi ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni güncel belgelere sahip olan firmalar da vardı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Firmalar fırsatı değerlendirmek anlamında pandemide durmamışlar. Herkes bu alanda iyi çalışmalar yapmış. BOSİAD, pandeminin de neden olduğu ekonomik zorluklar içerisinde firmalara bu yarışmayla birlikte 'Bir de buraya bakın' diyerek farkındalık yarattı. Firmalar, dolu dolu paylaşımlar yapmışlar. Karbon kredisi satışları çok yeni ama hesaplatılmış, çünkü fark ederek sertifikasını almış. Bu bizim için çok önemliydi. Onun dışında otomotiv tekstilcilerinin kullandığı geri dönüştürülebilirlikle ilgili sertifikasyonlara çok fazla sayıda rastladık. 2020, hatta 2021 yani güncel belgeleri olanlar vardı. Firmaların eski belgeler yerine güncel belgeleri koymuş olmaları da gösteriyor ki yarışmaya katılmak için katılmamışlar. Kendilerine yatırımlar yapmışlar ve bunu belgeleyebilmişler. Çünkü çok uzun çalışmalar bunlar. Hemen başvurup alınamıyor. En az 1-1,5 yıl geçmişleri var demek oluyor. Özellikle Bursa'da böyle firmaların olması bizim için çok memnuniyet vericiydi. Ben şahsen, yenilebilir enerji sertifikası almış olmalarına çok şaşırdım. Çünkü bu karbon ayak izi konusu çok yeni. Firmalar daha yeni yeni araştırıyorlar. Katılımcı firmalar sertifikalarını alamasalar bile eğitimlerini koymuşlar. Eğitim almaları da demek oluyor ki 'ben çalışmaya başladım.' Bu da bizim için bir artıydı. Duymuş, öğrenmiş, eğitim almış, en azından bir start vermiş. Yarışmaya seneye yine başvurursa o belgeyi sonuçlandıracağının sinyalini veriyor olmaları heyecan vericiydi. Tüm jüri üyeleri için bir artı puan oldu. Puan skalasına bakıldığında 5 jüri üyesi de aynı firmalara aynı oranda yüksek puanlar vermişiz. Bağımsız olup sonuçta aynı skalada kalmak güzel ve adil bir puanlama olduğunu ortaya koydu. Puanlar en son kanaat kullanma ihtiyacı bile hissettirmedi bize. Çünkü birinciler açık ara puan farkıyla birinci oldular."

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