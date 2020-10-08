Boşanma aşamasındaki eşini takside öldüren kişi: Biber gazı sıktı, tabanca kazara ateş aldı

BURSA'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Aydın'ı (25), bindikleri takside tabancayla tek el ateş ederek göğsünden vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Hüseyin Ömer Aydın'ın (31) yargılanmasına başlandı.

BURSA'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Aydın'ı (25), bindikleri takside tabancayla tek el ateş ederek göğsünden vurup öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Hüseyin Ömer Aydın'ın (31) yargılanmasına başlandı. Duruşmada belindeki tabancayı almaya kalkışırken eşinin biber gazı sıktığını ve gözlerinin yandığı sırada silahın ateş aldığını ileri süren Hüseyin Ömer Aydın, "Hala olayın şokunu yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi, Çalı Mahallesi kavşağında geçen 29 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Hüseyin Ömer Aydın, boşanma aşamasındaki eşi Elif Aydın'ı çalıştığı iş yerinden taksi ile aldı. İddiaya göre, Hüseyin Ömer Aydın, fabrikadan çıkarken kendisine bir şey yapmayacağı konusunda güvenmesi için, içinde 4 adet mermi bulunan tabancanın şarjörünü eşi Elif Aydın'a verdi. Ancak çıkan tartışma sonucu namluda bulunan tek kurşunla eşi Elif Aydın'a ateş etti. Yaralanan talihsiz kadın, taksinin trafikte yavaşlamasıyla kendisini araçtan dışarı attı. Hüseyin Ömer Aydın, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı kavşaktaki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda talihsiz kadının yaralı halde yola atladığı taksinin plakası belirlendi. Taksiciler ile Elif'in yakınlarının bilgisine de vuran polis, genç kadının boşanma aşamasında olduğunu ve taksi şoförü eşi Hüseyin Ömer Aydın tarafından vurulduğunu tespit etti. Aydın, babasının evinde, olayın olduğu gün taksideki sürücü Murat T. ise taksi durağında yakalanarak gözaltına alındı. Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYORBursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında tutuklu sanık Hüseyin Ömer Aydın ile tutuksuz sanık taksi sürücüsü Murat T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Aydın, kaldığı cezaevinden SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanık taksi sürücüsü Murat T., taraf avukatları, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, müştekiler anne Kıymet Kızgın, baba Ersin Kızgın ise duruşmada hazır bulundu.Savunmasını yapan sanık Hüseyin Ömer Aydın, tasarlayarak öldürme iddiasını kabul etmediğini söyledi. Olay tarihinde eşiyle konuşmak için iş yerinden almaya gittiğini belirten sanık Aydın, "3- 4 dakika konuştuktan sonra benimle gelmeye ikna oldu. Yanımda zarar verebileceğim bir alet olup olmadığını sordu. Silahımın olduğunu söyledim, istedi. Çıkarıp şarjörü teslim ettim. Silah bende kaldı. Araca bindik 400- 500 metre ileride herhangi bir kavga tartışma olmadan biber gazı sıktı. Olayın şokuyla kendimi koruyama çalışıyordum. Belimdeki silahı almaya çalışıyordu. Ben de almasını engellemeye çalışıyordum. O sırada silah patladı" dedi. Sanık Hüseyin Ömer Aydın, şoförün de kendisinin de gözünün görmediğini anlatarak, "Silah patlayınca kapı açıldı, araçtan indi. Biz yolumuza devam ettik. Kendimize gelmeye çalıştık. Şoför de vurulup vurulmadığını görmediğini söyledi. Beni aldığı yere bırakmasını söyledim. Eve gittim, polisler arayınca teslim oldum. Olayın şoku ve üzüntüsüyle buradayım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.'ABİ SEN NE YAPTIN?'Olayın yaşandığı taksinin şoförü olan tutuksuz sanık Murat T. ise Elif Aydın'ın araca bindikten sonra karakola gitmek istediğini ancak Hüseyin Ömer Aydın'ın kabul etmediğini söyleyerek, "Lambalara yaklaştıkları sırada biber gazı sıkıldı. Sağ arka kapının açıldığını aynada gördüğüm sırada silah sesi duydum. Korku ve şokla kalakaldım. Erkek şahıs, 'Abi beni aldığın yere bırak' dedi. Bana da sıkacak korkusuyla devam ettim. Yolda, 'Abi sen ne yaptın' dedim, 'Kurusıkıydı' dedi. Onu bıraktıktan sonra önce taksinin sahibini, sonra durağı aradım. Maktulün ailesinden özür dilerim, 155'i aramam gerekirdi" diye konuştu.'SANIĞA EN AĞIR CEZAYI VERİN'Duruşmada tanık olarak dinlenen Elif Aydın'ın ablası Ece İmren, ablasının ailesinin evine yerleştikten sonra eşi Hüseyin Ömer Aydın tarafından sürekli tehdit edildiğini, bu durumun en başından beri böyle olduğunu ancak kendilerinin sonra öğrendiğini söyledi. Elif Aydın'ın annesi Kıymet Kızgın ile babası Ersin Kızgın ise sanığın, kızlarına ilişkin tehditlerini sosyal medyada yazdığını ancak engelledikleri için bunları görmediklerini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, bazı tanıkların dinlenmesi, eksik evrakların tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.'ÖLDÜRÜLEN KADINLAR İÇİN HERKESİ DAYANIŞMAYA ÇAĞRIYORUZ'

Öte yandan, Bursa Kadın Platformu ile Kadın Meclisi üyeleri, Elif Aydın'ın davası için Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Elif Aydın'ın kız kardeşi Eda Kızgın ise ablasının Hüseyin Ömer Aydın tarafından tek kurşunla öldürüldüğünü iddia ederek, "Taksi şoförü ve Hüseyin Ömer Aydın, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. Elif Aydın ve öldürülen tüm kadınlar için herkesi dayanışmaya çağırıyoruz. Ataerkil cinayetlerine karşı mücadelemiz, kadınlar şiddete maruz kalmayana kadar devam edecek. Bu dava sadece Elif Aydın'ın değil, Elif Aydın'ın 3 yaşındaki kızı, yeğenim ve öldürülen tüm kadınların davasıdır. Adalet sağlanana kadar davanın takipçisi olacağız" diye konuştu. Grup adına konuşan Ecem Demirkol ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil ÖZÇOBAN