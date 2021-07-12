Bolu kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bolu kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Bu şehirlerden birisi de Bolu oldu. Peki, Bolu kurban kesim yerleri nerededir? Bolu kurban satış noktaları belli oldu mu? Bolu'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Bolu kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Bolu kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Bolu kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!Bolu kurban kesim yerleri 2021! Bolu kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

BOLU KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Bolu kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

MEHMET ADANIR - ÇELEGÖLCÜK KÖYÜ - (532) 241-5386

MUSTAFA KARAKAYA - DOĞANCI KÖYÜ - (532) 623-8896

MUSTAFA UÇUR - HAMZABEY KÖYÜ - (533) 665-7599

SERKAN NAMDAR - ILICAKINIK KÖYÜ - (532) 744-7201

SEDAT TURAN - ILICAKINIK KÖYÜ - (536) 357-8699

İDRİS BİLGİ - KANDIRA KÖYÜ ARIKLAR MAHALLESİ - (538) 791-8524

BURHAN DEMİREL - KARACASU BELDESİ - (546) 644-5788

İSMAİL KARANFİL - KARACASU BELDESİ EMEN MAHALLESİ - (532) 723-1116

YILMAZ KARAGÖZ - KARACASU BELDESİ FATİH MAHALLESİ - (532) 403-3598

AHMET ACAR - MUSLUKLAR MAHALLESİ - (549) 259-1414

FUAAT KOBAN - OVADÜZÜ KÖYÜ - (533) 334-1121

BİROL SÖZBİR - SALIBEYLER - (538) 657-7009

İLHAN AYDINOĞLU - SULTANBEY KÖYÜ - (535) 963-7378

MUHARREM SEZER - YAKABAYAT - (533) 615-4271

NİZAMETTİN ÖZKAN - YAKABAYAT - (533) 615-4271

HÜSEYİN DOĞAN - YENİ AKÇAKAVAK KÖYÜ - (532) 423-0309

MURAT SARIER - YENİ AKÇAKAVAK KÖYÜ - (532) 204-3116

HÜSEYİN BODUR - YENİ AKÇAKAVAK KÖYÜ - (537) 393-5514

İSMAİL SARIASLAN - YENİ AKÇAKAVAK KÖYÜ - (531) 274-3514

İBRAHİM BODUR - YENİ AKÇAKAVAK KÖYÜ - (534) 679-5688

UĞUR SARIASLAN - YENİ AKÇAKAVAK KÖYÜ - (534) 599-4391

EKREM ÖZMEN - YENİCEPINAR KÖYÜ - (530) 823-2110

MUSTAFA ÖZMEN - YENİCEPINAR KÖYÜ - (541) 393-7665

DENİZ BULUT - YENİCEPINAR KÖYÜ - (532) 777-0233

YUSUF ÖZÇELİK - YEŞİLKÖY - (507) 991-8195

MUTLU TEMEL - YEŞİLKÖY - (536) 415-1466

M. EMİN ARSLAN - YUVA KÖYÜ - (541) 441-4925

BOLU BİRLİK ET GIDA A.Ş. - YENİ GEÇİTVEREN KÖYÜ MEVKİİKAVACIK SOK. NO:48/A BOLU - 0374 217 66 77-78

İLHAMİ YAMAN - BAHÇEKÖY - (532) 293-1257

AYDIN AKBAY - BAHÇEKÖY - (533) 381-8820

İSMAİL GÖREN - BAHÇEKÖY - (543) 828-6840

SERCAN BAYSAL - BAHÇEKÖY - (544) 201-3448

MEHMET ŞENGÖZ - BALTALI KÖYÜ - (543) 867-7920

HASAN HÜSEYİN SARIALAN - ALIÇÖREN KÖYÜ - (541) 962-1014

RAŞİT AYDIN - SARICALAR - 0532 646 0098

EKREM ÜRETEN - TAŞCILAR KÖYÜ SİYAMOĞLU MAH. - 0532 923 9200

UĞUR AKTAŞ - BÜYÜK BERK - 0554 820 6796

FAHRETTİN ESER - AHMETLER - 0530 202 2740

SADETTİN İSMAİL TOKTAMIŞ - BANAZ - 5327419801

OSMAN TABAK - SALIBEYLER - 5326231481

ÖZGÜR AKKUŞ - SAZAKŞEYHLER - 5396290939

ZİVER CANDEMİR - SARICALAR - 5071141828

BÜLENT GÜRCAN - AŞAĞISOKU - 5325426962

M. DURMUŞ DİNLER - ÇELE GÖLCÜK KÖYÜ - 5359536262

SERCAN ÖZCAN - KARACAAĞAÇ - 5443851793

İBRAHİM AKKAYA - YENİÇAYDURT - 5365121726

TURGUT ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAMYAYLA - 5327808654

ALİ ÇARŞAMBALIOĞLU - ÇAMYAYLA - 5335273796

MUSTAFA KARAKIŞ - SALIBEYLER - 5334153412

AHMET OLUTÜRK - BALTALI KÖYÜ - 5376907239

ŞERAFETTİN ÇALIŞIR - PAŞAKÖY - 5332471325

TURGUT ARSLAN - SAZAKKINIK KÖYÜ - 5354727626

ERKAN KABAŞ - ÇAKMAKLAR MAHALLESİ - 5336137574

AYHAN ÇAKIR - KÜPLÜCE - 5323657552

GEREDE BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - DEMİRCİLER MAHALLESİ İSMAİL GÜR CADDESİ NO:20/3 GEREDE/BOLU - 03743117402

YENİ TABAKHANELER KESİM YERİ - DEMİRCİLER MAHALLESİ İSMAİL GÜR CAD.NO:13 GEREDE/BOLU - 05492752515

DAYIOĞLU MAHALLESİ KESİM YERİ - DAYIOĞLU MAHALLESİ IŞIKLI SOKAK GEREDE/BOLU - 05427215560

BELEDİYE MEZBAHASI - HACIABDİ MAHALLESİ ENDİFE SOKAK GÖYNÜK - 374 451 6020

KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE MEZBAHASI HACIABDİ MAH. SANAYİ ÇARŞISI GÖYNÜK - 03744516020

GÖYNÜK BELEDİYE MEZBAHANESİ - HACI ABDİ MAHALLESİ ENTİFE SOKAK GÖYNÜK BOLU - 03744516020

BELEDİYE MEZBAHANESİ - KÖROĞLU MH. BEYPAZARI CAD. KIBRISCIK/BOLU - 0374 441 2394

BELEDİYE MEZBAHANESİ - TABAKLAR MAH. - 03743561023 0(374) 356 14 00

MUDURNU BELEDİYE MEZBAHANESİ - MUDURNU BELEDİYE MEZBAHANESİ - 3744213031

MUDURNU BELEDİYE MEZBAHANESİ - MUDURNU BELEDİYE MEZBAHANESİ - 3744213031

BELEDİYE MEZBANESİ - ÇARŞI MAH. SEBEN - 374 411 3180 - 374 411 3034

BELEDİYE - GÖLYÜZÜ MAHALLESİ BELEDİYE KESİMHANESİ - 03743414002

SAİT UZUN - ÖREN KÖYÜ - 05363927522

AHMET TARIK BAŞARAN - ÖREN KÖYÜ - 05354203591

NECATİ AYDOĞAN - DERE KÖYÜ - 05398191158

BAYRAM ACAR - ÖRENKÖY - 05327131869

AHMET GÜLER - KINDIRA - 05395063551

NAZMİ DEMİRALP - DOĞANCI KÖYÜ - 05326602364

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BOLU KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

BOLU BİRLİK ET A.Ş. - YENİ GEÇİTVEREN KÖYÜ MEVKİİKAVACIK SOK. NO:48/A BOLU - 0374 217 66 77-78

BELEDİYE HAYVAN SATIŞ YERİ - DEMİRCİLER MAHALLESİ İSMAİL GÜR CADDESİ NO:20/3 GEREDE/BOLU - 03743117402

SANAYİ ÇARŞISI YANI - HACIABDİ MAHALLESİ ENDİFE SOKAK GÖYNÜK - 374 451 6020

KURBAN SATIŞ YERİ - HACIABDİ MAHALLESİ SANAYİ ÇARŞI YANI GÖYNÜK - 03744516020

BELEDİYE PAZARI KURBAN SATIŞ YERİ - KARADOĞAN MAH. KÖROĞLU CD. PAZARYERİ KIBRISCIK/BOLU - 0374 441 2394

BELEDİYE PAZAR YERİ - TABAKLAR MAH - 03743561023 0(374) 356 14 00

MUDURNU HAYVAN PAZARI - YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ MUDURNU SPOR FUTBOL SAHASI YANI - 3744213031

MUDURNU HAYVAN PAZARI - YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ MUDURNU SPOR FUTBOL SAHASI YANI - 3744213031

BELEDİYE MEZBANESİ YANI - ÇARŞI MAH. SEBEN - 374 411 3180 - 374 411 3034

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.