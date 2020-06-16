Bodrum Limanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi Bodrum Limanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi Bodrum Limanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin metre karelik alanda yapılan liman alt yapı meydan düzenlemesi çalışmasında elektrik ve su bağlantıları yapıldı.

Bodrum Limanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

MUĞLA - Bodrum Limanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin metre karelik alanda yapılan liman alt yapı meydan düzenlemesi çalışmasında elektrik ve su bağlantıları yapıldı. 20 bin metrekarelik alanda andezit taşı uygulanacak 250 metrekarelik bir alanın kaldığı ve çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanacağı öğrenildi.

62 Pedestal bağlantısı yapıldı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediyesi 20 bin metrekarelik alanda liman alt yapı ve meydan düzenlemesine başlamıştı. 15 Haziran tarihi itibariyle liman içerisindeki 62 adet pedestal bağlantısı yapılarak limana elektrik ve içme suyu verildi. Limanda bulunan tekne ve yatlar düzenli elektrik, su ve alt yapı sistemine kavuştu.

10 Bin 500 metrekare kaplama yapıldı

Bodrum Yat Limanı Meydan çalışmasında 10 bin 500 metrekarelik kaplama işi tamamlandı. Meydanda andezit kaplanacak yaklaşık 250 metrekare bir alanın kaldığı ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi. Liman meydan düzenlemesinde Bodrum halkı zemin kaplaması olarak Andezit Taşı döşenmesini istemiş Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Halkının talebini yerine getirmişti. 45 gün süren yazışma, onay ve malzeme temininden sonra zemine andezit döşenmiş, bu da 45 günlük bir gecikmeye neden olmuştu.

212 adet aydınlatma direği dikildi

Bodrum liman alt yapı meydan düzenlemesinde limanda 62 adet pedestal bağlantısının yanı sıra 241 aydınlatma direğinin 212 adeti dikildi. 2 Bin 500 metre karelik yeşil alan içerisinde bin 100 metre kare ve 360 metre karelik oyun parkı bulunmakta. Oyun parklarının kurulumu tamamlandı ve kauçuk kaplamalarına başlandı. Bodrum Limanı Meydan Düzenlemesi kapsamında içme suyu, yangın suyu, atık su, elektrik ve fiber bağlantı hatları tamamlandı.

Rezervasyonlar 1 Temmuz'da başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Bodrum Limanının 1 Temmuzdan itibaren başlayacak olan tekne ve otel rezervasyonlarına vatandaşları ve esnafı mağdur etmeyecek şekilde hazırlıkları tamamlanıyor. Bu konuda görüşlerini belirten dernek başkanları ve tekne kaptanları çalışmadan dolayı memnun olduklarını ve bu çalışmanın limanı modern bir yapıya kavuşturduğunu belirttiler.

"Limanın bakım ve onarımı şarttı"

Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç; "Ülkemiz ve Muğla için Bodrum çok önemli. Yüksek sezonda 5 bin adet hareketli tekne trafiği var. Bodrum'da limanlarımızın da daha modern, daha şık ve Bodrum markamıza uygun şekilde olmasını önemsiyoruz. Bodrum'da yapılan hizmette taş üstüne taş koyan herkesi destekliyoruz. Bodrum Limanının bakım ve onarımı şarttı. Limanın yenilenmesi hep gündemimizde vardı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız limanın ihalesini yaptı. Gerekli olan bir çalışmaydı. Limanın altyapısı günün yapısına ayak uyduramayacak bir durumdaydı. Kimsenin öngöremediği pandemi süreci yaşandı. Büyükşehir Belediyesi gerekli kontrolleri yaptı. Bodrum'a gelen misafirlerimizin limanın yeni yüzüyle Bodrum'a yakışır bir biçimde hizmet everecek. Bodrum'un ihtiyacı olan bir inşaattı. Ayrıca yurt dışından gelecek olan tekneler için gümrüklerin 1 Temmuz itibariyle açılacağı öngörülüyor. Bu nedenle herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşamadık" dedi.

"Limanda sıkıntılar yaşıyorduk"

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan; "Daha önce limanımızda çok büyük sıkıntılar vardı. Kanalizasyon önceden çok kötüydü. Kokudan durulmuyordu. Önce onu yaptılar. Önceden teknelere elektrik ve su yetmiyordu. Limandaki lambalar bile açılmıyordu. Artık kanalizasyonumuz düzgün şekilde çalışıyor. Elektrik ve suyumuzda verildi. Liman altyapısı güzel oldu. Bundan sonra sıkıntı yaşamayız. Bodrum'a yatırımların devamını bekleriz."

"Pandemi süreci uzattı"

Sergen Kaptan ise "Liman, pandemi yüzünden biraz zaman aldı. Ancak çok güzel bir manzara ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Biz burada, içinde olduğumuz için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Her şey güzel ilerliyor. Tekneler olarak planlarımızı yaptık. Artık elektrik ve suyumuz bağlandı. Onları rahat rahat alıyoruz. Bizim için önemli olan elektrik ve suydu. Verilen sözler yerine getirildi" dedi.

Kaynak: İHA