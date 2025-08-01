BODRUM'DA YANGIN || Bodrum yangınında son durum ne? Bodrum'da yangın nerede çıktı? - SON DAKİKA

Bodrum'da yükselen dumanlar ve alevler, hem bölge sakinlerinde hem de tüm Türkiye'de büyük endişe yarattı. Ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak ekipleri alarma geçirdi. Peki, 1 Ağustos 2025 itibarıyla Bodrum'da orman yangını tamamen söndürüldü mü, son durum ne? İşte kamuoyunun merakla takip ettiği gelişmeler ve bölgeden son bilgiler…

BODRUM YANGININDA SON DURUM NE, YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Saat 14.30 sularında çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda etkili oldu.

Bodrum yangınında son durum ne

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgesine 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye personeli yönlendirildi. Hava araçlarının yaptığı su atışlarıyla alevler çevre yerleşimlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangına yaklaşık 1,5 saat boyunca aralıksız müdahale eden ekipler, saat 16.00 civarında yangının yayılımını durdurdu. İlk incelemelere göre, yangında yaklaşık 3 hektarlık makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangın söndürme uçaklarının etkili müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmadan durdurulmuş olması, olası bir felaketin önüne geçilmesini sağladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, itfaiye ve orman ekipleri, bölgede gözetim ve soğutma faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.