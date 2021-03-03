Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
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Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı

03.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:07
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla restoran ve kafelerde müşteriler ağırlanmaya başlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla restoran ve kafelerde müşteriler ağırlanmaya başlandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, halkı, rehavete kapılmamaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, turuncu renkte yüksek riskli kategoride olan turizmin gözde merkezi Bodrum'da, kontrollü normalleşmeyle lokanta ve kafelerde müşteriler ağırlanmaya başladı. Vatandaşlar özellikle sahilde ve marinada bulunan işletmeleri tercih etti. Koronavirüs tedbirlerine göre müşterilerini ağırlayan işletmelerde tadilat yapıldığı da gözlendi. Bazı işletmelerde yoğunluk yaşandığı ve müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bodrum Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Ticaret Odası kontrollü normalleşme süreci ile açılan işletmelerin belirtilen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, tedbirlere uyulmaması durumunda tekrar kapanma süreci yaşanabileceği konusunda uyardı.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının katılımı ile sağlanacak. Amacımız kimseyi kapatmak veya ceza yazmak değil. İşin ucunda sağlık var, biz de yayınlanan genelge doğrultusunda kurallara uymayan işletmelerimize önce ikaz ikinci kez para cezası yine kurallara uymasalar kapatma yoluna gideceğiz" dedi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte açılan işletmelerin belirtilen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, tedbirlere uyulmaması durumunda yeniden kapanma süreci yaşanabileceği konusunda uyardı.


Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı
Bodrum'da 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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