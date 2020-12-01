Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu

01.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:46

Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu Aralık ayında deniz keyfi Türkiye kışı Bodrum yazı yaşıyor Türkiye'nin birçok şehrinde kış yaşanırken Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor.

Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu

Aralık ayında deniz keyfi

Türkiye kışı Bodrum yazı yaşıyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

MUĞLA - Türkiye'nin birçok şehrinde kış yaşanırken Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Aralık ayının ilk gününde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar denize girerek serinledi.

Hafta sonu aralıklarla süren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi vatandaş sıcak havada yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi. Aralık ayına girilmesine rağmen sıcak havaların etkili olduğu Bodrum'da yazdan kalma bir gün yaşandı.

"Çadırını, masasını alan sahile koştu"

Türkiye'nin birçok şehri kara kışa teslim olurken Bodrum'un en ünlü sahillerinde yazdan kalma bir gün yaşandı. Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahillere koştu. Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girerek serinlerken, bazıları ise balık tutmayı tercih etti.

"Yağmurun ardından yaz geldi"

İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçülüyor. Yağışlı geçen günlerin ardından gelen sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise, Kumbahçe plajı ile İçmeler plajında denize girdi. Sabahın erken saatlerinde sahil kenarına çıkan ve piknik yapan bazı vatandaşların, keyifli vakit geçirdikleri gözlendi.

Denize giren vatandaşlar havanın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Deniz çok güzel sıcak bir hava var biz de Aralık ayında denize girerek bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu
Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

İlgili Haberler

Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu
Kamp sandalyesini alan Beylikdüzü Sahili'ne koştu
Marmaris'te güneşi gören, sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören, sahile koştu
Kafe ve restoranlar kapandı, vatandaş sahile koştu
Kafe ve restoranlar kapandı, vatandaş sahile koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Samatta Orhun Ene Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da bitmeyen yaz...Çadırını, masasını, sandalyesini alan sahile koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:46:26. #1.14#
title