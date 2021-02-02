Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
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Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor

02.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:11
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'ndeki atık su arıtma tesisinden arıtılmadan Mazı Çayı'na karışan kirli sular, tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesine neden olurken, flamingo cenneti Tuzla Sulak Alanı'nda da kirliliğe yol açtı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'ndeki atık su arıtma tesisinden arıtılmadan Mazı Çayı'na karışan kirli sular, tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesine neden olurken, flamingo cenneti Tuzla Sulak Alanı'nda da kirliliğe yol açtı. Bodrum'da çevre felaketi yaşandığını öne süren AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, adli mercileri göreve çağırdı.

Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nin yaklaşık 4 kilometre batısında yer alan ve Mumcular Barajı'ndan aldığı suyu arıtarak, içme ile kullanma suyunun sağlanması amacıyla kurulan 'atık su arıtma tesisi', 7 aydır çalışmıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tesisin devre dışı bırakılarak bir bobinaj atölyesine dönüştürüldüğünü ileri süren AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, suyu arıtması gereken cihazların sökülerek, Marmaris'e götürüldüğünü iddia etti. Bundan dolayı zararlı kimyasalların, Mazı Çayı'na aktığını dile getiren Gökmen, "Mumcular Mahallesi'nde belde belediyesi zamanında 10 yıl önce kurulu bir arıtma tesisi vardı. Fakat ne hikmetse geçen haziran ayında Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesisinin bazı cihazlarını sökerek, burayı bobinaj atölyesi haline getirdi. Arıtılmadan akan su, şu an Mazı Çayı'na karışıp, flamingo cenneti Tuzla'daki alana gidiyor. Yaşanan bu çevre felaketiyle ilgili yetkililerle görüştük, herhangi bir cevap alamadık. Umarız en kısa sürede sorun giderilir" dedi. Mazı Çayı'na karışan kirli suyun arıtma tesisinden geldiğini anlatan Gökmen, "Suyu arıtması gereken cihazlar, Marmaris'e gittiği için arıtılmadan geliyor. Yani sadece orada çamur alınıyor. Geri kalan tüm zararlı kimyasallar, çaya akıyor. Sorunu kısa bir süre önce duyduk. Bugün adli mercilere ve kaymakamlığa gerekli suç duyurumuzu yaptık " diye konuştu.

'TAŞIMA SUYLA ÇİLEK ÜRETİYORUM'

Mazı Çayı etrafında çilek üretimi yapan Nurettin Ayça da temiz su bulamadıklarını bu nedenle üretim maliyetlerinin arttığını kaydetti. Ayça, "Burada kocaman bir ova var ama biz çiftçilik yapamıyoruz. Nedeni de arıtmanın suyu dereye veriliyor. Ben ne kuyu kazabiliyorum ne su alabiliyorum ne de dereden faydalanabiliyorum. Çünkü hiçbirine izin yok. Mumcular Barajı'ndan arabamla su getirip, çilek üretmeye çalışıyorum. Burada su olmadığı için zorlanıyoruz. Gelirimin yüzde 40'nı suya veriyorum. Çünkü taşıma suyla çilek üretiyorum. Sıkıntımızı defalarca dile getirdik. Baraja da müracaat ettim, salma su olduğu için bize sadece 3 ya da 4 ay su veriyorlar. Daha sonra isterse ürünün yansın, hiçbir şekilde su yok. Pis su buradan haftanın 7 günü 24 saat dereye karışıp denize gidiyor. Biz su sıkıntısı çekerken arıtılmayan su da boşa akıyor" dedi.


Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor
Bodrum'da arıtılmadan salınan sular, Mazı Çayı ve Tuzla Sulak Alanı'nı kirletiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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