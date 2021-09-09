BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Şanlıurfa'da

Ortadoğu ve Asya ülkelerinden batıya doğru gerçekleşen insan göçüne yönelik faaliyetler yürüten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı...

Ortadoğu ve Asya ülkelerinden batıya doğru gerçekleşen insan göçüne yönelik faaliyetler yürüten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa'daki temaslarına, valilik ziyareti ile başlayan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Vali Abdullah Erin'den şehrin göçmen yükü hakkında görüş alışverişinde bulundu. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Abdullah Erin, nüfusu 2 milyon 115 bin olan Şanlıurfa'da yaklaşık 424 bin Suriyelinin yaşadığını hatırlatarak, "Nüfusun neredeyse dörtte biri olan Suriyeli kardeşimizi Şanlıurfa'da barındırmaktan, ağırlamaktan, insani ihtiyaçlarının giderilmesi için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan da yine yanı başımızda 4 milyon 200 bin kilometrekarelik bir alanda PKK ve İŞİD terör örgütünden temizlenen bölgede yaşayan 200 bin Suriyeli kardeşimiz var. Onların da ayaklarının üzerinde durabileceği, hayatın normalleştirilmesine yönelik ciddi adımlar attık. Kendi kendilerini yönetebilecekleri, kurumların oluşmasına da danışmanlık hizmeti verdik. Terörün tahribatının ve halkın üzerinde uyguladığı şiddet politikasının etkilerini gidermeye yönelik sosyal, ekonomik, sağlık, altyapıya yönelik çok ciddi gayretlerimiz oldu. Bu alanda faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları var. Onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Ancak daha fazla uluslararası desteğin bu bölgeye aktarılmasında fayda olduğunu mülahaza ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa'nın sosyo-ekonomik durumu hakkında da Grandi'ye bilgi veren Vali Erin, ilde yaşayan Suriyeli nüfusun durumu hakkında da bilgiler aktardı.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise, babasının vefatından dolayı Vali Erin'e başsağlığı dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, Şanlıurfa'da yaşayan 424 bin mülteci nüfusunun birçok ülkenin barındırdığı mülteci nüfusundan daha fazla olduğunu belirterek, bu nüfusa yönelik eğitim, sağlık, barınma ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetlerin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Ziyaret sebeplerini, on yıldan fazla süredir Suriyeli mültecileri barındıran Şanlıurfa'ya yönelik daha fazla nasıl destek verebileceklerine karar vermek olduğunu açıklayan Grandi, "Türkiye'nin Suriyeliler hakkında çok ciddi bir politikası var. Çocukların eğitime erişimi, sağlığa erişim, iş hayatına katılım gibi politikaları takdirle karşılıyorum. Sizden bu konularla ilgili tecrübeleri duymak benim için büyük kazanım olacaktır. Aynı zamanda bugün Suriye sınırına da bir ziyaret gerçekleştirerek, Suriye'ye geri dönen insanlarla da görüşme fırsatı bulmayı umuyorum. Bunlarla konuşmak, geri dönüş kararını nasıl aldıklarını öğrenmek de benim için ilgi çekici olacak" diye konuştu.

Grandi ve beraberindeki heyet, gün içerisinde Akçakale Sınır Kapısını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı