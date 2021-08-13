BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durumun kontrolden çıkıyor
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durumun kontrolden çıkıyor

BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durumun kontrolden çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKENT TALİBAN KISKACINDA

Taliban militanları, ülkenin 34 vilayetin 18'inin merkezinde, Afgan hükümeti ise 16 vilayetin kontrolünü elinde bulunduruyor. Taliban, başkent Kabil'i kuzey ve güneyden kıskacına alırken, ABD'li bir yetkili geçtiğimiz günlerde Taliban'ın başkenti 30 gün içinde kuşatabileceğini ifade etmişti.

KABİL'E KAÇIŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Afgan güçleri ve Taliban arasında devam eden çatışmalarda yerinden edilenlerin başkent Kabil'e kaçışının sürdüğünü bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Ülke genelindeki çatışmalar nedeniyle diğer büyük kentlerden çok sayıda kişi emniyeti için Kabil'e geliyor." dedi.

Temmuz ayının başından beri yerinden edilen ve Kabil'e gelenlerin sayısının 10 bin 350 bini aştığını söyleyen Dujarric, çoğunun açık alanlarda kaldığına dikkati çekti.

Duijarric, Kabil'e gönderilen insani yardım çalışanlarının sahadaki durumu değerlendirdiğini ve yerinden edilen 6 bin 900'e yakın kişiye gıda, su ve hijyen malzemeleri sağladığını söyledi.

ABD'NİN ÇEKİLDİ, TALİBAN SALDIRIYA GEÇTİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

TALİBAN 18 VİLAYET MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda. Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

SON 1 AYDA BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

BM'ye göre, 2021'in ilk yarısında Afganistan'da 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı. BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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