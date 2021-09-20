BM Genel Kurulu'nda BTS rüzgarı

Dünyanın en popüler K-pop gruplarından Bts üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmanın ardından BTS grubunun BM'de çekilmiş bir klibi yayınlandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından Gelecek Nesiller ve Kültür için Özel Elçi olarak atanan dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, New York'ta 76. BM Genel Kurulu'nda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına katıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un konuşmasının ardından BTS üyeleri kürsüye çıktı. Grup üyeleri konuşmalarında, bugünü hayatın güzelliklerinin bir sonu olarak değil aksine daha iyi başlangıçları karşılama fırsatı olarak görme mesajı verdi. Konuşmanın ardından BTS'nin BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibi yayınlandı.

BTS üyeleri 2018'de de BM'de bir konuşma yapmıştı. - NEW YORK

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