"Bizler, Başkanımız Tavlı'dan Razıyız"

Ünye Belediyesi'nin hizmet sınırları içerisinde en uzak noktada bulunan Pelitliyatak Mahallesi 40 yıllık geçmişinde özlem duyduğu hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ünye Belediyesi'nin hizmet sınırları içerisinde en uzak noktada bulunan Pelitliyatak Mahallesi 40 yıllık geçmişinde özlem duyduğu hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve beraberindekilerin mahalleyi ziyaretinde konuşan Mahalle Muhtarı Burhan Öztürk, "Ünye Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin Tavlı ve İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan, bugün 11'nci defa mahallemizi ziyaret ediyorlar. Mahallemizi belki de Pelitliyataklılardan fazla ziyaret ettiler. Başkanımız ne söz verdiyse yaptı. Bizler Pelitliyatak sakinleri olarak kendilerinden memnun ve razıyız, Allah'ta ondan razı olsun. " derken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, Pelitliyatak Mahallesi'nin sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek için gayret içinde olduklarını ifade etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için Pelitliyatak Mahallesi'ni ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Tavlı ve beraberindekiler vatandaşlarla da bir araya geldiler.

Muhtar Öztürk, "Başkanımız Ne Söz Verdiyse Yaptı"

Pelitliyatak Mahallesi'nin yıllardır bekleyen sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm üretilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Burhan Öztürk, yaptığı konuşmada, "Ünye Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin Tavlı ve İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan bugün 11'nci defa mahallemizi ziyaret ediyorlar. Mahallemizi belki de Pelitliyataklılardan fazla ziyaret ettiler. Yapılan çalışmaları hepimiz görüyoruz. Bu zamana kadar mahallemiz adına hangi konuda başkanımın yanına gittiysem elinden geldiği kadar bütün imkanları seferber etti. Burada bütün sıkıntıları kendisi yerinde görerek ekibini gönderdi ve bizlere yardımcı oldu. Ne söz verdiyse yaptı. Bizler Pelitliyatak sakinleri olarak kendilerinden memnun ve razıyız, Allah'tan ondan razı olsun. Ben Başkanımız Sn. Hüseyin Tavlı'nın bizlere verdiği desteğin bundan sonra da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bundan önce 40 yıllık belediyeydik. Ancak bu zaman kadar gelmeyen hizmetler Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ve ekibi ile geldi, gelmeye de devam ediyor. Ben kendilerine ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum. " dedi.

İlçe Başkanı Argan, "Samimi Bir Şekilde Hizmet Etmenin Gayreti İçerisindeyiz"

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ise hizmetler yürütülürken halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu şiarının gözetildiğini söyledi. İlçe Başkanı Argan, "Geçmişte Pelitliyatak Mahallemiz hizmetlerin götürülmesi anlamında sıkıntılar yaşamış bir mahallemizdi. Biz seçim döneminde özellikle bu mahallemizde ki eksikliklerin giderilmesi için ciddi anlamda çalışmalar yürüttük. Bu anlamda geçtiğimiz 2, 5 yıllık süre zarfından mahallemize çok ciddi hizmetler getirdik. Özellikle yolların yapılması, bakılması ve onarılmasından tutun da burada ki sağlık ocağından, camilerden ve diğer donatılara kadar hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olduk ve olacağız. İnşallah burada ki gençlerimizin hizmetine sunulacak olan spor tesisi ile ilgili de çok kısa içerisinde çalışmalar başlayacak. Bizler en büyük gücü hemşerilerimizden alıyoruz. Bundan sonra ki süreçte de her zaman yanınızda olacağımızı ifade etmek istiyorum. " diye konuştu.

Başkan Tavlı, "Uzun Yıllardır Bekleyen Sorunları Tek Tek Çözüyor ve Hizmetler Üretiyoruz"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yıllardır birçok noktada eksiklikleri bulunan Pelitliyatak Mahallesi'nin sorunlarına bu dönemde hızlı bir şekilde çözüm üretmek için gayret içinde olduklarını dile getirdi. Başkan Tavlı, konuşmasında şunları söyledi:

"Pelitliyatak sadece Pelitliyatak'tan ibaret değil, Ünye merkez olmak üzere, İstanbul gibi birçok kentimizde yaşayan çok sayıda kıymetli hemşerimiz var ve büyük bit kitleye sahip kardeşlerimizsiniz. Sizlerin kıymetini bilen bir kardeşiniz olarak her türlü talebinizi yerine getirmek için mücadele veriyoruz. Seçim döneminde sizlere sadece Pelitliyatak Mahallemizin anayolunun sözünü vermiştik. Geçen 2, 5 yıllık hizmet süremizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte söz verdiğimiz anayolu sıcak asfaltla buluşturduk. Ancak sadece anayolu yapmak işi çözmüyordu. Mahalle yollarımızın da aynı şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Malzemeli yol bakım çalışmaları ile Pelitliyatak gibi yüksek rakımda bulunan bir mahallemizin yollarını yaşatmak mümkün değildi. Bu nedenle uzun yıllar bozulmayacak ve konforlu ulaşım sağlayacak olan beton yolların hızlı bir şekilde yapımına başladık. Şu anda Ordu genelinde yer alan 19 belediyemizin içerisinde mobil beton aracı olan tek belediyeyiz. Bu aracımızla zor arazi şartlarına rağmen mahallemizin yollarını beton yollarla buluşturmaya geçen yıldan itibaren başladık ve devam ediyoruz. Güney mahallemizin beton yol sorununu çözdük. Bu yıl ise Yanıkyatak mevkiinde beton yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda yıl içerisinde en fazla beton yol hizmeti gerçekleştirdiğimiz mahalle Pelitliyatak oldu. Gerçekten, Ünye'mizin tamamında kılı kırk yararak ve milletimizin tek kuruşunu bile heba etmeden hizmet götürmeye çalışıyoruz. "

Pelitliyatak Mahallesi, kapalı halı sahaya kavuşuyor

Tüm bu hizmetler devam ederken öte yandan gençlerin ve mahalle halkının sosyal yaşamına dokunacak projeleri de hayata geçirdiklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yakın zamanda mahalleye bir semt sahasının kazandırılacağını söyledi. Başkan Tavlı, "Mahallemize kapalı halı sahanın olduğu semt sahası kazandırıyoruz. Hatta bizlere "Pelityatak'a semt sahasına ne gerek var" eleştirileri getirenler oldu. Burada gençlerimizin sosyal ve sportif anlamda ihtiyaçlarını düşünmek zorundaydık. Yine hemşerilerimiz düğün yapmak istese kapalı bir alan olarak yine burası hizmet vermiş olacak. Proje çalışmamızı başlattık. Bir ay içerisinde ihaleye çıkmış olacağız. Tüm bu hizmetleri hayata geçirirken bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz ve hemşerimiz Prof. Dr. Sn. Numan Kurtulmuş'a, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ordu Valimize, Ünye Kaymakamımıza, İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, teşkilatımıza, muhtarlarımıza, mahalle temsilcilerimize, belediye çalışanlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden ve ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre