Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunun faydaları nelerdir? Bıttım sabunu nasıl kullanılır?

Türkiye'de en çok siirtte bulunan bıttım sabununun cilde ve sağlığınıza birçok faydası var. Peki, bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunun faydaları nelerdir? Bıttım sabunu nasıl kullanılır?

Türkiye'de en çok siirtte bulunan bıttım sabununun cilde ve sağlığınıza birçok faydası var. Birçok doktor cildin sağlığı için doğal bıttım sabununu öneriyor. Bıttım sabununu kullananlarda pek çok yorumunda faydasını gördüğünü açıkladı. Peki, bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunun faydaları nelerdir? Bıttım sabunu nasıl kullanılır? Bıttım sabunu kullananların yorumları...

BITTIM SABUNU NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Bıttım sabunu, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde özelliklede en çok Siirt ve çevresinde üretiliyor. Sabunun ilk yapıldığı yer Mardin'in Botan bölgesi olmakla birlikte Siirt ile özdeşleşmiştir. Bıttım ağacı, kahverengi kabukları olan yabani fıstık bitkisidir. Bıttım sabunu da menengiç yağından elde ediliyor. Menengiç, çitlembik, çedene, çıtlık ve çitemik gibi isimlerle de biliniyor.

BITTIM SABUNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Onarıcı ve besleyici özellikleriyle ödüllendirilen bu % 100 doğal, organik ve çevre dostu sabun, özellikle 'Yeşil Pazarlamacılar' ve 'Yeşil Tüketiciler' için çekici, benzersiz bir üründür.

Bu sabunun cilt ve saç için çok faydalı olduğu bilinmektedir. Literatür, Pistacia terebinthus'un tanen, uçucu yağlar ve reçineli maddeler bakımından zengin olduğunu ve aromatik ve tıbbi özellikleriyle antik çağlardan beri bilindiğini açıklamaktadır.

Bıttım sabununun antiseptik yapısı nedeniyle cilt hastalıkları, egzama, sivilce ve mantarların iyileştirilmesinde oldukça etkilidir.

Saç derisinde aşırı yağlanma, saç derisinde birikme, kepek ve saç dökülmesini de önler.

Birkaç bilimsel temel analizyapılmıştır. Araştırmalar, sabunun sağlıklı bir saç ve cilt için en faydalı olanlar dahil 32 elemente sahip olduğunu gösteriyor. Doğal sabun kullanmanın faydaları

Bıttım sabunu nemlendiricidir

Bıttım sabunu yapımının doğal yan ürünlerinden biri gliserindir. Genel olarak gliserin harika bir cilt nemlendiricidir, nemlendirdiği için nemlendiricidir ve cildi yumuşatan yumuşatıcıdır. Geleneksel olarak yapıldığında, bu sabunlar banyo yaparken cildinizi nemlendiren gliserin içerir.

Mağazadan satın alınan veya ticari olarak üretilen sabunlar genellikle gliserini çıkarmak için işlenir. Ekstrakte edilen gliserin daha sonra kremler ve losyonlar gibi diğer faydalı ürünlerin üretiminde kullanılır. Gliserin içermeyen sabunlar kurur ve serttir ve bunları kullanmak aşırı kaşıntılı, küllü ve kuru cilde neden olabilir. Öte yandan, doğal bir sabun şirketinden elde edilen el yapımı sabunlar gliserinlerini korur, bu nedenle cildin kurumasını önlemek için gereken temel bir bileşen sağlar.

Bıttım sabunu daha iyi bileşenlerden oluşur

Toplu dağıtım için üretilen sabunlar, laboratuvarda üretilmesi oldukça ucuz olan sentetik bileşenler ve bileşenler içerir. Maalesef, bu yapay bileşenler cildinize yaptıklarının yanı sıra endokrin, üreme, solunum ve bağışıklık sisteminiz için felaket olabilir. Öte yandan, el yapımı sabunlar genellikle shea yağı, zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve otla beslenen donyağı gibi cildi inanılmaz derecede besleyen ve nazik olan doğal malzemelerden yapılır.

Bıttım sabunu benzersizdir

Mağazadan satın alınan veya ticari sabunlar tipik olarak, ortalama bir kişi pahasına karı en üst düzeye çıkarmaya odaklanan bitkilerde toplu olarak üretilir ve her çubuk aynıdır. Doğal içerikler, yetiştirme koşullarına göre değişir. Coğrafi konum, yılın zamanı ve İklim, hasadın nasıl hasat edildiğini etkiler. Bu, el yapımı sabunları, mağaza tarafından satın alınan sabunlardan çok farklı bir his ve doku haline getirir ve köpürme, koklama ve temizleme şekilleri ne kadar harika ve benzersiz olduklarını ve gerçekten olduklarını gösterir.

Sonuç

Doğal sabun yapımının altında yatan süreç, mağazadan satın alınan sabunlardan oldukça farklıdır. Doğal sabun yapımında önemli olan miktar değil, kalitedir. Elbette, aromaterapi kullanarak duyularınızı doldurmanın, cildinizi nemlendirmenin ve aynı zamanda hayatın benzersizliğini kucaklamanın, harika, basit doğal sabunlar kullanmaktan daha iyi bir yolu yoktur.