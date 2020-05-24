Bitlis'teki sağlık çalışanlarından duygulandıran bayramlaşma
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Bitlis'teki sağlık çalışanlarından duygulandıran bayramlaşma

Bitlis'teki sağlık çalışanlarından duygulandıran bayramlaşma Bitlis'te Korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanları aileleriyle telefonla bayramlaşarak duygusal anlar yaşadılar.

24.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:28

Bitlis'teki sağlık çalışanlarından duygulandıran bayramlaşma

BİTLİS - Bitlis'te Korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanları aileleriyle telefonla bayramlaşarak duygusal anlar yaşadılar.

Yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyen sağlık personelleri Ramazan Bayramı nedeniyle aileleri ile telefonla görüşerek duygusal anlar yaşadılar. Bitlis'te korona virüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyulurken, yaklaşık 2 aydan beridir pandemi nedeniyle evlerine gidemeyen Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları da aileleriyle telefonla görüntülü olarak görüşüyor. Duygusal anların yaşandığı görüşmede sağlık çalışanları ailelerine kavuşacakları günü iple çekiyor. Yaklaşık 2 aydan beridir evlerine gidemediklerini dile getiren Korona Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hemşiresi Arife Erçetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki aydır eve gidemiyorum. Çocuklarımı göremiyorum. Burada hastalarla uğraşıyoruz. İnşallah dışarıdaki insanlarda bizi düşünerek kendilerini ve diğer insanları korurlar. Bizim için lütfen evde kalın biz sizin için buradayız" dedi.

Koroner Yoğun Bakım ve Anjiyo Sorumlu Hemşiresi Netice Işık ise "60 gündür evime gidemiyorum. Çocuklarımla görüştüm. Küçük oğlum bu süreçte biraz rahatsızdı onu göremedim ve yanında olamadım. Halkımız için buradayız onlarda bizim ve kendileri için evlerinde kalsın ve kendilerini koruyup bize yardımcı olsunlar. Çocuklarımla çok konuşamadım. Konuşurken kötü oldum. Bu süreçte hem yalnız kalmak hem de insanlarla buradaki hastalarla uğraşmak bizim için zor bir süreçti. Bizimde herkesin de Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Tatvan Devlet Hastanesi Doktoru Mustafa Alıcı'da ailesiyle telefonda görüntülü olarak görüşüyor. Alıcı, "Tatvan Devlet Hastanesinde acilde görev yapıyorum. Pandemi süreciyle ilgileniyoruz. Tabi bu süreç halkımız için sıkıntı oluyor. Aileler birbiriyle görüşemiyor, evlerinden çıkamıyorlar. Ama bu süreci atlatacağız. Bu bayramda da biz gerek ailelerimizin yanına gerek büyüklerimizin yanına gidemiyoruz. Onlarla uzaktan iletişim halindeyiz. Online olarak bayramlaşıyoruz. İnşallah bayramdan sonra bizi güzel günler bekliyor" dedi.

Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Bitlis İli Pandemi Hastanesi İl Koordinatörü Mahmut Konyar ise "Korona tüm Türkiye ve dünya etkisini gösterdi. İlimizde ilk şüpheli vakamız 16 Mart itibarıyla başladı. Bu tarihten itibaren 70 gün devam eden bu süreçte tüm sağlık personelimiz, hummalı şekilde çalışıp gayret gösterdi. Malum bayramda herkes kendi ailesinin yanında vakit geçirmek ister. Fakat işte sağlıkçılarımız gayret gösterdi, emek verdi, fedakarlık gösterdi ve ailelerinin yanına gidemedi. Kimisi 60 gündür hastanemizin misafirhanesinde kalmaktadır. Hasta çocuğunu görememektedir, Böyle bir süreçteyiz. Biz bu kadar gayret gösterirken, Bitlis halkımızdan ricamız bu süreçte evde kalsınlar, ihtiyaç olmadığı sürece evden çıkmasınlar. Herkese hayırlı bayramlar" dileklerinde bulundu.

Bitlis'teki sağlık çalışanlarından duygulandıran bayramlaşma

Kaynak: İHA

Manşet

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