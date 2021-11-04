Bir Zamanlar Çukurova dizi izleyicileri son fragmandan sonra Bir Zamanlar Çukurova Züleyha diziden ayrılıyor mu, ölecek mi, idam mı edilecek? araştırması yapıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova fragmanı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA DİZİDEN Mİ ÇIKACAK? ZÜLEYHA ÖLÜYOR MU?

Dizinin yeni bölüm 3. fragmanında Züleyha'nın idam edileceği konuşulmuştu. Bunun ardından izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha diziden ayrılıyor mu, ölecek mi, idam mı edilecek? Züleyha (Hilal Altınbilek) kimdir, diziden mi çıkıyor? araştırması yaptı.

Dizinin 3. fragmanını izleyenler tarafından başrol karakter Züleyha'nın katil olabileceği ve idama götürülebileceği düşünüldü. Fakat yeni bölüm henüz çıkmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Züleyha (Hilal Altınbilek) diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.

Ümit'in cinayet kurbanı olduğu ortaya çıkıyor!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla bebeği bekleyen korkunç kaza

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

Hakan'ın Züleyha'ya aşık olması planlarını altüst edecek mi?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

Ümit'in cinayet kurbanı olduğu ortaya çıkıyor!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA YAMAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha Yaman karakterini "Hilal Altınbilek" canlandırmaktadır.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek (d. 21 Ocak 1991, İzmir ), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

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