Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon (4. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova dördüncü sezon hangi tarihte başlıyor?

Yaz tatil sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yeni dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Bir Zamanlar Çukurova oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon (4. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova dördüncü sezon hangi ay, gün başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat dizi 4. sezon için sete çıktı. Twitter'da son yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON İÇİN SETE ÇIKTI!

3 sezon boyunca Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', 4.Sezonuna ilk günkü heyecanla hazırlandı."

Buna göre dizinin yeni sezonu hangi gün başlayacak tam belli değil. Fakat paylaşım 18 Ağustos tarihinde yapılmıştır. Haliyle yakın zamanda 4. sezonun başlama tarihi açıklanabilir. Dediğimiz gibi henüz yeni sezon tarihi açıklanmadı. Yeni bölümlerin Eylül-Ekim ayı gibi yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAFTA İÇİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi hafta içi her Perşembe günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Demir ve Fikret'in dostluğu düşmanla baş etmeye yetecek mi?

Ümit oyununu sürdürmeye kararlı

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

Fikret bir kez daha Demir'e dost elini uzatıyor Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Savcı, Demir'in peşinde! Eşkıya konakta!

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar! Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrol oyuncuları şu şekilde: