Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı yayın HD izle! Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı yayınlandı m

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Züleyha'nın sana olan sevgisinden şüphe mi ediyorsun yoksa?''

ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?

Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

DEMİR İÇİN SINIR ÇOKTAN AŞILDI! FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR!

Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

ŞERMİN SEVDA'NIN SIRRININ PEŞİNDE AMA HALA KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR

Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!

AŞKIN SINIRSIZ OLDUĞU TOPRAKLARDA, AŞKIN SINAVLARI DA SINIR TANIMIYOR!

Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit, aşkı için gözünü karartıyor

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar!

Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

FADİK MURADINA ERDİ!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR?

Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın, Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE (20.00)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

