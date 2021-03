Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? 11 Mart Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu, 87. Bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? merak edilmeye başlandı. 11 Mart Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? 11 Mart Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu, 87. Bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu? İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 11 Mart 2021 Perşembe akşamı ATV ekranlarında saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Züleyha nerede? Nereye kaçırdın?"

DEMİR YENİ BİR HAYATIN EŞİĞİNDE! ÜMİT İLE YEPYENİ BİR BAŞLANGICA HAZIR!

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!

Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

ZÜLEYHA VE SEVDA İSTANBUL'DAN GERÇEKLERLE DÖNER

İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır. Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler. Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

ZÜLEYHA NEREDE? BAŞINA NE GELDİ?

Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştır. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamaz!

ÇUKUROVA HANIMAĞA'SINI ARIYOR!

Akşam olup Züleyha eve dönmeyince, Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, Sevda ve Saniye Fekeli'den yardım isteyecektir. Şermin, Demir'i ararken, çok önemli başka bir bilgiye ulaşır. Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında her köşede hanımağalarını aramaya başlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz yoktur! Tüm bunlar olup biterken, Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerler! Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCU KADROSU

Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman (Murat Ünalmış) kimdir?

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) kimdir?

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha (Hilal Altınbilek) kimdir?

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) kimdir?

Adana'nın yerlilerinden. Demir'in babası Adnan Yaman'ın katili. Fekeli ile Adnan Yaman vaktiyle çok iyi arkadaştırlar. Yirmi yıl önce Adnan bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına satın alır. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bu meseleyi tartışırlarken karşılıklı silahlarını çekerler, çıkan çatışmada Fekeli Adnan'ı öldürür, tutuklanır ve yirmi yıl hapse mahkum olur. Hapiste Fekeli'yle Yılmaz'ın yolları kesişir. Yılmaz hikayesini anlattığında Fekeli düşmanlarının ortak olduğunu anlar ve aradığı sağ kolu bulmakla kalmaz, bir de oğul sahibi olmuş olur. Yılmaz'a babalık eder, yol gösterir. Genel afla hapisten çıktıktan sonra ortak düşmanları Yamanlara karşı birlikte mücadele etmeye başlarlar.

Bir Zamanlar Çukurova Gaffur (Bülent Polat) kimdir?

Yamanlar çiftliğinin kahyası. Doğma büyüme Adanalı. Konağın kahyalığı ona babasından miras kamış. Gaffur babası gibi yetenekli, akıllı ve dürüst biri olmadığı için görevinde de pek başarılı değil. Hünkar hem babasının hatırına hem de düzene ve çiftliğe hakim oldukları için Gaffurları yanlarında tutuyor. Gaffur aynı zamanda Yılmaz'ın askerlik arkadaşı. Yılmaz çiftliğe ilk geldiğinde onu içten karşılıyor ancak iş istediğini öğrenince tavrını değiştiriyor. İşini elinden alacak korkusuyla Yılmaz'a düşman kesiliyor.

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) kimdir?

20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktoru. İstanbul'da okumuş, okulu bittikten sonra babasının özel hastanesinde çalışmayı reddedip Adana'ya devlet hastanesine çalışmaya gelmiştir. Güçlü karakterli, nazik, döneme göre ileri görüşlü ve hastalarına karşı oldukça sevecendir.

Bir Zamanlar Çukurova Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) kimdir?

Demir'in amcasının kızı. Hünkar ve Demir'in gizli düşmanı. Babası Şerafettin Yaman'dan kalan bütün mirası çar çur ettiği için Demir'den geçiniyor. Kocasını beğenmiyor ama boşanmak da istemiyor. Hayattaki tek amacı Yaman'ların mirasının kızına kalmasını sağlamak. Demir'in oğlu olunca hayalleri başına yıkılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne (Serpil Tamur) kimdir?

Hünkar Yaman'ın annesi, Demir Yaman'ın anneannesi. Çok yaşlı, sıklıkla kelimeleri, durumları ve olayları karıştırıyor. Bazen geçmişi bugünmüş gibi hatırlıyor. Bu karışıklık zaman zaman güldürse, zaman zaman hüzünlendirse de bazen konak içinde olayların karışmasına sebep oluyor. Hünkar, en çok Züleyha'nın ona bakmasından hoşlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Saniye (Selin Yeninci) kimdir?

Gaffur'un karısı. Konağın mutfağından sorumlu, Hünkar hanımın eli ayağı. Senelerdir Hünkar Yaman'ın hizmetinde çalışıyor. Yılmaz ve Züleyha konağa ilk geldiklerinde, onlara yardımcı oluyor fakat işler değiştikçe onlara düşman kesiliyor. Züleyha'nın ön plana çıkmasıyla, ona kin beslemeye başlıyor. Tek amacı konaktaki yerini korumak. Bu uğurda her şeyi yapabilir.

Bir Zamanlar Çukurova Gülten (Selin Genç) kimdir?

Gaffur'un kız kardeşi. İyi niyetli, saf bir Anadolu kızı. Yılmaz'ı görür görmez aşık oluyor. Başlangıçta Züleyha'yı Yılmaz'ın kız kardeşi sandığı için ona çok yakın davranıyor. Kısa sürede gerçeği öğrenmesine rağmen Yılmaz'a olan aşkından bir türlü vazgeçemiyor.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli (Furkan Palalı) kimdir?

Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğeni. Hem duygusal hem öfkeli, hem yumuşak hem sert, duyguları hızla yükselip alçalan, öfkesine hakim olamayan, ardından şiddetle pişman olan, aşkta da gözü kara biri... Hayattan her konuda alacaklı ve tahsil etmeye de oldukça kararlı. Uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan ata topraklarına dönen Fikret'in gerçek niyetini kendisinden başka kimse bilmemektedir. Fikret'in gelişi hem Yaman'ların hem Fekeli'lerin gündemini derinden sarsacak, Çukurova'da kartlar yeniden dağılacaktır. Almanya'da bugüne kadar ne yaptığı bilinmeyen Fikret, Çukurova'ya neden geldi? Tek yakını ve mirasçısı olarak Yılmaz'ı kabul eden Ali Rahmet Fekeli öz yeğeninin çıkıp gelmesiyle ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova Çetin (Aras Şenol) kimdir?

Fekeli'nin sağ kolu, Yılmaz'ın sırdaşı. Çok çalışkan, namuslu, temiz biri. Hayatını işine ve Fekeli Ağa'ya adamıştır. Onu baba gibi sevmektedir. Bugüne kadar bir gönül ilişkisi olmamış. Ama, Yamanların konağından Gülten'le yolu kesişince gönlüne büyük bir aşk düşer. Çetin tüm yaşananlara rağmen kalbinin sesiyle hareket etmeye devam edecektir.

Bir Zamanlar Çukurova Fadik (Polen Emre) kimdir?

Konağın çalışanlarından. Dedikoduculuğu yüzünden başı dertten kurtulmuyor. Başlangıçta Züleyha'yı çok kıskanıyor. Züleyha'nın ayağını kaydırmaya uğraşıyor. Zamanla Züleyha'nın evin hanımı olduğunu kabullenerek taraf değiştiriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) kimdir?

Sevda Çağlayan, bir zamanlar güzelliği ve zarafetiyle akıllarda yer etmiş, unutulmaz bir yıldız… İstanbul'da başlayan sahne hayatına, imkansız bir aşk uğruna veda etmiş. Sevdası kaderi olmuş, Adnan Yaman'la yaşadığı aşk için, sahip olduklarından vazgeçmiş bir kadın. Sevda ikinci kadın olmanın acısını hiç atamamış içinden. Demir'in Sevda'nın hayatına girmesi; Çukurova'ya yeni bir ses getirecek. Hem Sevda'nın kaderi hem de konaktaki tüm dengeler değişecek. Sevda Çağlayan; Çukurova'da yeni bir hayat kurabilecek, kaderini baştan