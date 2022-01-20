Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciler Gülten ve Saniye ölecek mi merak etti. Fragmanda Gülten ve Saniye'ye araba çarpıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Gülten ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Selin Genç diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Gülten öldü mü, iyileşecek mi? Gülten diziden mi çıkacak? Bir Zamanlar Çukurova Gülten diziden ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova bugün yayınlanacak olan yeni bölümde Gülten ve Saniye'ye araba çarpıyor. Dizinin 4. fragmanını izleyen izleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova Gülten ölüyor mu, diziden mi çıkacak? Selin Genç diziden ayrılıyor mu, neden çıkıyor? Gülten öldü mü, iyileşecek mi? merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Gülten öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Gülten karakterini kim canlandırıyor, gerçek adı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN?

Dizi 2 hafta yılbaşı arası vermişti. Dizinin yeni bölümü bugün 20 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN ÖLECEK Mİ? GÜLTEN DİZİDEN Mİ ÇIKIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 120. bölüm 4. fragmanında Gülten ve Saniye'ye araba çarpıyor. Yaşanan kaza sonrasında beğenilen oyuncu Gülten (Selin Genç) diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu merak edildi. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bir Zamanlar Çukurova Gülten ölecek mi, diziden mi çıkacak, neler olacağını bugün yeni bölümde izleyeceğiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN KİMDİR? KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova Gülten karakterini "Selin Genç" canlandırmaktadır.

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.

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