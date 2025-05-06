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Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?
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İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşuyor. Peki, Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle!

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Bir Gece Masalı'ında Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrollerini paylaşıyor. "Bir Gece Masalı" 6 Mayıs Salı akşamı ATV yeni bölümüyle ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI KONUSU NE?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin geçtiği yerler Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da devam ediyor.

Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Burak Deniz : Mahir Yılmaz | Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem : Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferman'ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir'i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir'e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder. Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır. Emniyet müdürleri ile yenilecek yemeğe Canfeza ile katılan Mahir'i kariyeri adına güzel haberler beklemektedir. Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza'yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar. Haksız da değildir. Sinsi bir tehlike etraflarında dolaşırken eve Canfeza adına gizemli bir paket gelir. Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza'yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir. Canfeza için iki ailenin de katılacağı bir doğum günü hazırlar.

Bir Gece Masalı canlı izle! 6 Mayıs Salı Bir Gece Masalı 31. bölüm ATV canlı izle! Son bölümde neler oldu?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferman'ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir'i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir'e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder. Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır. Emniyet müdürleri ile yenilecek yemeğe Canfeza ile katılan Mahir'i kariyeri adına güzel haberler beklemektedir. Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza'yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar. Haksız da değildir. Sinsi bir tehlike etraflarında dolaşırken eve Canfeza adına gizemli bir paket gelir. Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza'yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir. Canfeza için iki ailenin de katılacağı bir doğum günü hazırlar.

BİR GECE MASALI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Gece Masalı'nı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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