"Bir Olacağız, Diri Olacağız, Büyük Türkiye'yi Birlikte Kuracağız"

ANKARA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı, MHP Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz Sn. Yaşar Yıldırım, MHP Tokat Milletvekilimiz Sn. Yücel Bulut, Amasya Milletvekillerimiz Sn. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, MYK Üyemiz Sn. Necmi Yıldırım, MYK Üyemiz Sn. Ahmet Kürşat Azkur, MDK Üyemiz Sn. Özmen Alp Giray Erdemir, MHP İl Başkanımız Şuayip Ak, Amasya Ülkü Ocakları İl Başkanımız Sn. Alperen Akpınar, MHP Merkez İlçe Başkanımız Oğuzhan Yetik, İl, İlçe yöneticilerimiz, STK temsilcileri ve geniş bir katılım ile "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu programımızı gerçekleştirdik. Bizleri önemli toplantımızda yalnız bırakmayan hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz.

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