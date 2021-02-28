Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü
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Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü

28.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 28.02.2021 01:21

Türkiye semaları akşam saatler 22.57'yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan göktaşı düşmesine sahne oldu. Meteorun düşme anı Ankara, Trabzon, Yozgat, Samsun ve Çankırı gibi bir çok ilden görüldü.

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan göktaşı Trabzon, Ankara, Samsun, Yozgat ve Çankırı gibi bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara'nın çevresindeki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.

GÖKTAŞININ DÜŞME ANI AMATÖR KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen Şevki Anıl Koyun (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun'un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada Samsun, Ordu, Yozgat, Trabzon, Ankara ve Çankırı illeri başta olmak üzere pek çok şehre göktaşı düştüğüne dair yüzlerce paylaşım yapılsa da konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bir çok ilimize göktaşı düştü iddiası
Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü
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