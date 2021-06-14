Biontech mi, Sinovac mı, Sputnik V mi? Hangi aşı daha etkilidir? Hangi aşının yan etkileri fazla?

Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu. Bunun ardından vatandaşlar Sputnik V aşısının etkisi nedir, yan etkileri var mı merak etti. Peki, Biontech mi, Sinovac mı, Sputnik V mi? Hangi aşı daha etkilidir?

Rus aşısı Sputnik V Türkiye'ye geldi. Böylece Biontech ve Sinovac'a ek olarak vatandaşlar Sputnik V aşısı da vurdurabilecekler. Peki, hangi aşı daha etkilidir? Sputnik V etkili mi? Sputnik V aşısının yan etkileri var mı? Biontech mi, Sinovac mı, Sputnik V mi? Hangi aşı daha etkilidir? Detaylar haberimizde...

HANGİ AŞI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Biontech (Almanya merkezli) : BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi.

BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Sinovac (Çin merkezli) : Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir. Sputnik V (Rusya merkezli) : Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısı adayıdır. Aşı adayı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu.

BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI? HANGİSİ DAHA ETKİLİ?

Bilim Kurulu'nun belirlediği aşılama takvimi çerçevesinde devam eden aşı sürecinde birçok vatandaşın da kafası karışık halde. Artan kafa karışıklığı ve sorular üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Güner Sönmez ise bu karışıklığı gidermek için Biontech ve Sinovac aşısının özelliklerini paylaştı.

"KANSER TEDAVİSİ GÖRENLER BİONTECH TERCİH EDEBİLİR"

Açıklamasında Biontech daha etkili olduğunu kaydeden Sönmez, şunları kaydetti: "Biontech mi Sinovac mı sorusu yılın sorusu oldu. Bir daha sorulmamak ümidiyle yazayım; İkisi de ağır hastalıktan ciddi şekilde koruyor. Biontech daha etkili. Stent takılmış olması, geçirilmiş ameliyatlar, diyabet, tansiyon, penisilin alerjisi ikisini de olmaya engel değil. Kanser tedavisi görenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve yaşlılarda bağışıklık cevabı daha zayıf olabileceği için Biontech tercih edilebilir. İki aşı da alerjiyi tetiklemez, kan sulandırıcı kullanmak gerekmez."

"BİONTECH BULAŞ RİSKİNİ YÜZDE 90'NIN ÜZERİNDE ENGELLİYOR"

Biontech yapıldıktan 2 hafta sonra da koruyucu. Sinovac ilk dozda koruyuculuğu düşük. 2. dozdan 2 hafta sonra asıl koruyuculuğu. Biontech aşısı, yapılan kimsenin virüs kapması halinde başkasına bulaştırmasını da %90'ın üzerinde engelliyor. Sinovac için bu oran bilinmiyor. Her iki aşının da son dozundan sonra yine de enfekte olabilirsiniz. Ama ağır geçirme riskiniz düşük.

"15 GÜN SONRA HASTALANANLAR OLDU"

Biontech ilk dozdan sonraki 10-14 güne kadar, Sinovac'ta ise 2. dozdan sonra 12-14 güne kadar virüs bulaşırsa yine hastalığı aşı olmamış gibi geçirebilirsiniz. Çevremde 2. dozdan 15 gün sonra hastalananlar oldu. Ama ağır geçiren görmedim. Siz yine de hangi aşıyı yaptırdığınızda kendinizi rahat hissedeceksiniz onu yaptırın. Mümkünse Biontech mi Sinovac mı diye bir daha sormayın.".

SPUTNİK V AŞISI DEVREDE Mİ?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.

SPUTNİK V AŞISI NEDİR?

Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısı adayıdır. Aşı adayı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. 8 Ağustos 2020 itibarıyla, Gam-KOVİD-Vak aşı adayı hakkında güvenilir bilimsel bir rapor yayımlanmamıştır. Rus yetkililere göre iki aydan kısa bir süre insan deneklerde test edilen aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.

Uluslararası bilim çevreleri, Gam-KOVİD-Vak aşısına dair klinik testlerin yayımlanmamış olmasından ötürü aşının Rusya'da tescillenmesine tepki gösterdi. Aşının 2020'de Faz III araştırmalarının başlanacağı duyurulmuştur.

Aşının 76 kişiyle yapılan faz I/II araştırmalarının sonuçları 4 Eylül 2020'de The Lancet dergisinde yayımlandı. Kabul edilebilir bir güvenlik profili bildiren çalışmada, aşının uygulandığı grupta SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş hastalarla karşılaştırılabilecek antikor üretimi ve bunun yanı sıra T hücresi üretiminin gerçekleştiği tespit edildi. Aşının COVID-19'dan korumak için yeterli olup olmadığına dair çalışmalar gerekirken, çalışmada bunun 26 Ağustos 2020 tarihinde etik onayı verilen ve 40.000 kişinin dâhil olmasının planlandığı bir faz III çalışması ile yapılacağı ifade edildi.

SPUTNİK V AŞISI TÜRKİYE'YE GELDİ!

Alman ve Çin aşısının ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü koronavirüs aşısı da ülkeye geldi. Rus menşeli Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini duyurmuştu.

Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Sputnik V böylece Çin ve Alman'ın ardından Türkiye'de uygulanacak üçüncü aşı olacak.

6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Bakan Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini belirtmişti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Kovid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye'de aşının üretimi için VisCoran İlaç ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

ETKİNLİK ORANI YÜZDE 97,6

Sputnik V aşısı, Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirildi. Enstitü, Rusya'da Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etti.