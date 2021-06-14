Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır? Korona aşısı aç mı yapılır?

Koronavirüs aşılarının 40 yaş üstüne gelmesinin ve sağlık ocaklarında da yapılabilmesinin ardından merak edilen sorulardan biri de Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır? oldu. Koronavirüs aşısı için randevu alan vatandaşlar, Korona aşısı aç mı yapılır? Korona aşısı için tok mu olmak gerekiyor? sorusunun yanıtlarını sizler için derledik.

Biontech aşısı aç mı tok mu yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BioNTech aşılamalarıyla ilgili detayların açıklanmasının ardından hangi koşullarda saklanabildiği ve kaç gün arayla yapılması gerektiği de açıklandı. Son olarak 40 yaş üstü vatandaşların da aşılanmaya hak kazanmasının ardından aşılanan kişi sayısı milyonları aştı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

BIONTECH AŞISI AÇ MI TOK MU YAPILIR?

Aşı olmaya giderken kimlik belgesi ve randevu aldığınıza dair telefonunuza gelen mesajı göstermeniz gerekiyor. Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. Öncesinde ya da sonrasında yemek yenebilir.