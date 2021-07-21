Bingöl Üniversitesi'nin Ilıcalar beldesindeki termal tesisleri yenilenen yüzü ile misafirlerini ağırlıyor
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Bingöl Üniversitesi'nin Ilıcalar beldesindeki termal tesisleri yenilenen yüzü ile misafirlerini ağırlıyor

Bingöl Üniversitesi'nin Ilıcalar beldesindeki termal tesisleri yenilenen yüzü ile misafirlerini ağırlıyor
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Kültür Sanat

Bingöl Üniversitesinin Ilıcalar Beldesindeki termal tesisleri yenilenen yüzü ile normalleşme sürecinde ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Bingöl Üniversitesinin Ilıcalar Beldesindeki termal tesisleri yenilenen yüzü ile normalleşme sürecinde ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Ilıcalar beldesinde bulunan Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesisleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin uygulanan kısıtlama döneminde baştan sona yenilendi.

Ziyaretçilerini modern ve konforlu bir ortamda termal su ile buluşturan tesisler müşterilerine buhar odası, sauna, Türk hamamı, termal havuzlar, otel ve sosyal donatılarla hizmet veriyor.

Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin gösterdiği ilgi ile tesiste doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Tesisimiz 5 yıldızlı otele eş değer"

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine, salgından dolayı tesislerinin 1,5 yıldır kapalı olduğunu söyledi.

Bu süreçte tesisin iskeleti hariç bütün bölümlerinin yenilendiğini ve yeni eklentiler yapıldığını belirten Çapak, misafirlere birçok yerde olmayan modernlikte, her açıdan eksikleri giderilmiş bir tesiste istirahat etme imkanı sunduklarını belirtti.

"Tesisimiz 5 yıldızlı otele eş değer." diyen Çapak, tesiste yenilenen otelde misafirlerin kendi odalarında istirahat ettiklerinde de sağlıklı termal sudan istifade etme imkanı bulacağını bildirdi.

Çapak, şunları kaydetti:

"4 VIP bölümü hazırladık. 50 kişilik konferans salonu yapıldı. Konferans salonu özellikle çalıştaylar için çok önemli. Kurumlar ya da özel sektörün eğitimlerini yapıp, dinlenebilecekleri çok ideal bir yer. Lavabolar artırıldı. 2 mescit yapıldı. Havuzların tavanları ve havalandırmaları yenilendi. Buhar odası eklendi. Türk hamamı ve sauna tamamen yenilendi. Tuz ve mesaj odaları eklendi. Yeni eklentiler ile tesisimiz halkımızın hizmetine sunulmuş oldu."

"Vadinin kenarında her tarafı yemyeşil, serin, harika bir yer"

Çapak, tesisin ön bölümüne vadiye bakan balkonların eklendiğini dile getirerek, bu sayede misafirlerin manzarayı seyredebileceği, çocukların oyun oynayabileceği bir alan oluşturulduğunu aktardı.

"Mekan çok güzel. Vadinin kenarında her tarafı yemyeşil, serin, harika bir yer. Suyumuz vücut sıcaklığında. Suyun, bel fıtığı, siyatik, özellikle de dermatoloji ve diğer birçok sağlık alanında faydası olduğunu sağlıkçılarımız söylüyor." ifadelerini kullanan Çapak, sağlık turizmi açısından tesisin önemli olduğunu kaydetti.

Çapak, "Tesisimizin bulunduğu beldemiz çok sakin, çok güzel dinlenebilir bir alan. Sağlık turizmi açısından herkese tavsiye ediyoruz. Tesisin otel kısmında kahvaltı, buhar odası, sauna, Türk hamamı, termal havuzlar dahil fiyat uygun. Günübirlik gelenler de 20 liraya iki havuzdan, buhar odasından Türk hamamından istifade edilebiliyor. 7 yaşından küçük çocuklardan zaten ücret alınmıyor." dedi.

"Bir daha gelmek isterim"

Tanzanya'dan gelen Coşkun Arslan, daha önce kaplıcalara geldiğini ve faydasını gördüğünü belirterek, "Romatizmam var ve iyi geliyor. Tesis çok güzel." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Fadıl Oran, "Kaplıcalar için geldik. Yenilenen halini çok beğendik." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen İsmail Güney de daha önce Bursa ve Yalova'daki kaplıcalara gittiğini, ilk kez Bingöl'de kaplıcaya geldiğini aktardı.

Güney, "Bir daha gelmek isterim. Arkadaşlara da tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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