BİM kaçta açılıyor? BİM katalog bugün 17 Eylül 2021! BİM saat kaçta açılır? BİM çalışma saatleri

BİM kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılır? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. Hafta içi ve hafta sonu farklı çalışma saatleri bulunan marketlerle ilgili son durum araştırılıyor. Peki, marketler bugün saat kaça kadar açık? İşte marketlerle ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi detayı.. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede market çalışma saatleriyle ilgili şu detaya yer verildi. Yeni genelgede, ''Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri? ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek. Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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