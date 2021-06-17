BİM aktüel 18 Haziran 2021! BİM aktüel ürünler!
BİM fırsat köşesinde bu hafta kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM fırsat ürünleri! BİM aktüel 18 Haziran 2021! BİM aktüel ürünler! BİM Volta Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet! BİM valiz! BİM müşteri hizmetleri!
BİM fırsat köşesinde bu hafta kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? BİM fırsat ürünleri! BİM aktüel 18 Haziran 2021! BİM aktüel ürünler! BİM Volta Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet!
18 HAZİRAN BİM FIRSATLARI!
Volta Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet 2.999 TL
Fakir Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 199 TL
Rookie 20 Jant 21 Vites Bisiklet 599 TL
Pilsan Römorklu Traktör 219 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 249 TL
4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 219 TL
Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 49,90 TL
4+1 Merdiven 119 TL
Basamaklı Tabure 39,90 TL
Polosmart Akıllı Saat 89,90 TL
Polosmart FS52 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 79,90 TL
Powerbank 10.000 mAh 49,90 TL
Oto Boyun Yastığı 2'li 24,90 TL
Oto Bagaj Çantası 19,90 TL
Oto Halı Paspas Seti 4 Parça 39,90 TL
Şerit Kapı Koruyucu 19,90 TL
Araç İçi Büyük Boy Kaydırmaz Ped 19,90 TL
Makaralı Yan Cam Perdesi 2'li 49,90 TL
Oto Güneşlik 12,50 TL
Oto Bardak Tutucu 17,90 TL
Araç İçi Katlanır Çöp Kovası 17,90 TL
Hasır Oto Minderi 49,90 TL
Oto İçi Bakım Seti 29,90 TL
Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 29,90 TL
Araç İçi Kolçak 59,90 TL
Araç İçi Telefon Tutucu 29,90 TL
Çakmak Girişli USB Çoklayıcı 2'li 39,90 TL
Dikiz Aynası Telefon Tutucu 19,90 TL
Kollu Araç İçi Telefon Tutucağı 19,90 TL
Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 14,90 TL
Cam Suyu Tableti 10'lu 14,90 TL
Orta Boy Seyahat Valizi 89 TL
Büyük Boy Seyahat Valizi 99 TL
Chef's Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi 22 cm 49,90 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 24,90 TL
LAV Büyük Kase 12,50 TL
Rakle Çiçek Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 8,90 TL
Kavun Karpuz Dilimleyici Bıçak 9,90 TL
2 Katlı Saklama Kabı 17,50 TL
Yuvarlak Elek/ Süzgeç 6,90 TL
Sıvı Yağ Pompası 14,90 TL
Metal Mutfak Ürünleri 9,90 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 14,90 TL
Tek Fiyat Küçük Ürünler 3,95 TL
Saplı Gırgır 14,90 TL
3 Gözlü Ev Organizeri 34,90 TL
Fotoğraf Albümü 200'lü 22,90 TL
Dijital Baskılı Deri Çanta 24,90 TL
Kadın - Erkek Kol Saati 39,90 TL
Makara Seti 10'lu 6,90 TL
Akasya Balkon Saksısı 5,5 Litre 13,90 TL
Bitki Toprağı 10 Litre 5,90 TL
Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört 24,90 TL
Kadın Viscon Pantolon 19,90 TL
Erkek Kapri Şort 19,90 TL
Erkek Deniz Şortu 22,90 TL
Kadın Deniz Kıyafeti 49,90 TL
Erkek Spor Ayakkabı 39,90 TL
Kadın Simli Çapraz Bantlı Terlik 19,90 TL
Kadın Merserize Şapka 14,90 TL
Çocuk Merserize Şapka 12,90 TL
Erkek Yazlık Kasket 12,90 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü 17,90 TL
Pilsan Plaj Oyun Seti 12,90 TL
Palyaço Kum Oyuncağı 24,90 TL
Oyuncak Tekne Çeşitleri 19,90 TL
HotWheels Canavar Kamyonlar 29,90 TL
Oyun Hamuru Mutfak Seti 24,90 TL
Şut ve Gol Oyunu 29,90 TL
İnşaat Kamyon Seti 2'li 24,90 TL