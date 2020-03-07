Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı

07.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:24

ABD'nin eski başkanı Bill Clinton, yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı hakkında konuştu. 73 yaşındaki eski başkan, Hillary Clinton hakkında hazırlanan Hillary adlı belgeselde samimi açıklamalar yaptı.

"SAVUNACAK BİR ŞEYİM YOK"

Skandal patlak verdikten sonra bunu eşi Hillary'ye nasıl açıkladığını anlatan Bill Clinton, "Gittim, yatağa oturdum ve Hillary ile konuştum. Ne zaman, ne olduğunu tamamıyla anlattım. Korkunç hissettiğimi söyledim. Son birkaç yıldır çok fazla şey yaşadık. Savunacak bir şeyim yok. Yaptığım şeyin affedilebilir değil" dedi. Clinton konuşmasına, "Hiç kimse oturup da 'Sanırım sorumsuzca bir risk alıyorum' diye düşünmez. Ailem için kötüydü, ülkem için kötüydü, benimle çalışan insanlar için kötüydü" diye devam etti.

"ARTIK TAMAMEN FARKLI BİRİYİM"

Clinton ayrıca, "Sendelediğinizi hissediyorsunuz. Dövüşün 15. Roundundasınız ve 30 rounda çıkıyor ve işte bir süreliğine de olsa aklınızı bunlardan uzaklaştıracağınız bir şey. Herkes hayatında baskı, hayal kırıklıkları, dehşet, korku ya da her neyse onu yaşıyor. Endişelerimi yönetmek için yıllarca yaptığım şeylerden biri. Hayatta hepimizin yükleri var ve bazen yapmamamız gereken şeyleri yapıyoruz. Yaptığım şey berbattı, yanlıştı. Onu (Hillary Clinton) incitmiş olmaktan nefret ettim. Yıllarca kaygılarımla baş ettim. O zamandan beri artık tamamen farklı biriyim" diye konuştu.

Belgeselin 'Hardest Decision' (En Zor Karar) adını taşıyan ve sadece 'yasak ilişki' hikayesine odaklanan bölümünde ayrıca çiftin bu skandalı nasıl yönettiği de anlatıldı.

HILLARY CLINTON DA KONUŞTU

Hillary Clinton yaşananlar karşısında 'yıkıldığını' ancak eşinin yanında yer almayı tercih ettiğini söyledi. Hillary Clinton, "Bazı insanlar doğru kararı, bazıları da yanlış kararı verdiğimi düşündü. O dönem verdiğim karar nedeniyle hem onay hem de eleştiri aldım" dedi.

MONICA LEWINSKY SKANDALINDA NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın Oval Ofis'te yaşadığı seks skandalı, 1998 yılında patlak vermişti. Lewinsky, Santa Monica Community Koleji'nde psikoloji öğrenimi gördükten sonra Beyaz Saray'da göreve başladığı Temmuz 1995'ten Nisan 1996'ya kadar önce stajyer, sonra memur olarak çalışmıştı. Clinton ile Lewinsky, ilk kez 15 Kasım 1995'te birlikte olmuştu.

Clinton önce ilişkiyi inkar etmiş, ardından 'uygunsuz fiziksel temasa' girdiklerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 1998'de Cumhuriyetçiler Clinton'ın görevden alınması sürecini başlatmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı. Clinton skandalın ardından 2001 yılında görev süresi bitene kadar başkanlığa devam etmişti.

LEWINSKY #METOO HAREKETİNDE

Monica Lewinsky skandalının Clinton'ın düşmanları tarafından planlandığı ve Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Başsavcı Starr soruşturmasının da o insanlar tarafından örgütlendiği söylenmişti. Starr'ın raporunda Clinton'la Lewinsky arasındaki cinsel oyunlar son derece detaylı şekilde, adeta cinsel içerikli bir hikaye gibi anlatılmış ve basına sızdırılmıştı. İlişki daha önce dizi de olmuş, hatta bunun yapımcılığını da artık hikayesini bizzat aktarmak isteyen Lewinsky üstlenmişti.#MeToo hareketi sırasında sesini bir hayli yükselten Monica Lewinsky, Clinton ile ilişkisini 'yetkinin kötüye kullanılması' olarak nitelemişti.