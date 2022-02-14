BİLİM KURULU ÜYESİ YAVUZ: İLK KEZ ELİMİZDE KOVİD'E KARŞI ETKİNLİĞİ KANITLANMIŞ BİR İLAÇ VAR; İLK 5 GÜN KRİTİK

İngiltere başta olmak üzere, ABD ve Avrupa'da da koronavirüs tedavisi için kullanıma giren "molnupiravir" etken maddeli ilaç, artık ülkemizde de hastalara ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ilacın kimlerde nasıl kullanılacağına dair Demirören Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yavuz, molnupiravir'in, pandeminin başından beri Kovid'e karşı da etkinliği "klinik çalışmalarla" kanıtlanmış ilk ilaç olması nedeniyle önemli olduğuna işaret ederek "Kovid-19 ile ilişkili olarak bütün aşamaları geçmiş, yani hem klinik öncesi aşamaları sonra da Kovid-19 için klinik çalışmalarını da tamamlamış ilk ilaç. Bu anlamda sevinçliyiz. Klinik çalışmalarda da hem ölümü, hem hastane yatışı yüzde 30 oranında azalttığı gösterilmiş bir ilaç. FDA ve EMA tarafından da güvenli bulunmuş. Şu an İngiltere de kullanmaya başladı. Bizde de kullanmaya başlanmak üzere" dedi.

"İLK 5 GÜNDE BAŞLANMASI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

İlacın, klinik çalışmalarda etkinliği gösterilmiş grupta öncelikli olarak kullanılacağını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Klinik çalışmalarda, semptomlarının ilk 5 gününde olan kişilerde erkenden başlanınca etkisinin yüksek olduğu gösterildi. Bu çok kritik bir şey. Çünkü zaten salgının en başından beri biz bunu biliyoruz, erken başlanırsa tüm viral enfeksiyonlarda başarılı olabiliyor ilaçlar, gripten de biliyoruz bunu. Semptom başlangıcının ilk 5 gününde olan hastalara vereceğiz ilacı. Ayrıca bütün hastalara değil, sadece Kovid-19 açısından ölme riski en yüksek olan gruba verilecek. Riski en yüksek olan grupsa yaşlılar, 65 yaş üstü vs, buna göre önceliklendirme yapılarak o gruplarda kullanılacak bu ilaç. Bu tarz yeni ilaçlar kullanıma girdiği zaman, tüm dünyada olduğu gibi, bizde de klinik çalışmalarla bu ilaçların etkinliği ve güvenilirliği takip edilmeye devam edilecek" diye konuştu.

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