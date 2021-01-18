Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir

18.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:02

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılışına yönelik merakla beklenen tarihi verdi. Yavuz, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının uygulanmaya başlanması ve vakaların düşmesiyle beraber, okulların Şubat ayı sonrasında açılabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz perşembe günü öncelikli olarak yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarıyla başlanan Kovid 19 aşılamalarında rekor kıran Türkiye'de, şimdiye dek 700 binin üzerinde kişi aşılandı. Birkaç hafta geç başlanmasına rağmen dünyadaki aşılama sıralamasına iki gün içerisinde ilk ondan girmeyi başaran Türkiye'deki aşılamalar, sırasıyla huzurevleri sakinleri ve çalışanları ile yüksek risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarla devam edecek.

HASTALIĞI GEÇİRENLER İLK 6 AY AŞILANMAYACAK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, devam eden aşı çalışmalarına ve eğitime ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Hastalığı geçirenlerin yapılan çalışmalara göre 6 aya kadar bağışıklığının kaldığını söyleyen Yavuz, "Çok nadir yeniden enfeksiyon olma oranı. Çok çok düşük. O nedenle genellikle hastalığı geçirenlerin 6 aydan önce aşılanmalarına gerek yok deniyor. Dünyada da genel bilgi olarak bu şekilde. Biz de ilk 6 ay zaten aşılamayacağız. Vatandaşların antikor baktırmasına da gerek yok zaten herkesin antikorlarına bakılması da çok uygulanabilir bir şey değil. Ancak sağlık çalışanlarında durum farklı. Özellikle hafif geçirenlerde, antikor oluşmuyor ya da çok az oluşuyor. Bu durumda da T hücre yanıtı dediğimiz savunma mekanizması ile de korunabiliyoruz. Ama sağlık çalışanlarının virüse maruz kalma riskleri çok yüksek. O nedenle de istemeleri halinde ön safhada çalıştıkları için, hastalığı geçirmiş olsalar da aşılanacaklar." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

"İKİNCİ DOZUN 28 GÜN ARAYLA YAPILMASI DAHA YÜKSEK ANTİKOR SAĞLIYOR"

Faz 2 çalışmalarına göre 28'inci gündeki ikinci doz uygulamalarda antikor seviyesinin iki kat daha yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Öncelikli olarak yüksek risk grubu ve yaşlılara yapılacağı için de daha yüksek antikor oluşturması çok daha önemli. Bu bilgiye dayanarak aşılamanın 28 gün arayla olmasını önerdik. Normal 18-59 yaş arası grupta da antikor seviyesi 28 günde bir yapıldığında çok daha yüksek oluyor. Antikor seviyesinin yüksekliği de büyük olasılıkla daha uzun bir bağışıklık sağlayacak.

Türkiye'de vaka sayıları hazır aşağı doğru inmişken ve kısıtlamalarımız da devam ederken bir yandan bunu fırsat olarak kullanalım ve insanları 28 günde (ikinci doz) aşılayarak daha iyi bir bağışıklık oluşturalım diye bu karar alındı. Herkes bundan en iyi şekilde faydalansın, diye yani. Burada bilim dışı bir yaklaşım yok kesinlikle. Tamamen klasik immünoloji bilgisiyle hareket edilerek alınmış bir karar. Zaten bütün aşıların Faz 2 çalışmalarında iki doz arasını biraz daha açtığınızda daha iyi antikor yaptığı biliniyor. Ama pandemi nedeniyle hız kazandırmak gerekiyor sürece. 14 günde bir yapılmasının nedeni de, kısa sürede daha düşük de olsa koruyucu bir antikor yanıtı elde edelim diyeydi aslında. Evet 14 günde de elde ediliyor koruyuculuk ama 28 günde sonuçlar daha iyi." açıklamasında bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ OKULLARI AÇMAK OLMALI"

Ülkenin ancak yüzde 70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklıktan söz edilebileceğini ve bunun da yıl sonunu bulabileceğine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, önlemlere devam edileceğini, kısıtlamaların ise Şubat ayından sonra gevşetilmeye başlanabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 aydan önce bunu (toplumsal bağışıklığı) sağlamak mümkün değil. Hatta yıl sonunu bile bulabilir. Biz öncelikle okulları açmayı hedefliyoruz. Günlük vaka sayıları on binlerden biraz düşüp de test pozitiflik oranlarımız yüzde 5'in altına indiğinde bunu düşünebileceğiz. Yani rakamların günlük binlerin altına indiğini görmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde okul açarak serbestleşmeye gitmek gerekiyor. Şu an çocukların durumu gerçekten çok kötü. Eğitim yönünden çok eksik kaldılar. Çok sıkıntılı bir durum. Bana kalırsa önceliği okullara vermek gerekiyor. Bunun da Şubat'tan sonrası için olabileceğini düşünüyorum. Bu dönem zaten herkes için kayıp bir dönem oldu."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özlem YURTÇU KARABULUT

Haber Yorumları (2)
SAĞLIKÇI: hocam hangi ülkede yaşıyor acaba geçiren geçirmeyen herkes aşılanıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEYİN FAKIRI: bence erken 2-3 ay daha beklenmeli
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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