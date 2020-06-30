Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Aşı reklamları boş reklamlar, çok kanmamak gerekiyor"
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Aşı reklamları boş reklamlar, çok kanmamak gerekiyor"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Aşı reklamları boş reklamlar, çok kanmamak gerekiyor" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşı reklamları boş reklamlar, çok kanmamak gerekiyor" dedi.

30.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:26

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Aşı reklamları boş reklamlar, çok kanmamak gerekiyor"

KAYSERİ - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, aşı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşı reklamları boş reklamlar, çok kanmamak gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Ticaret Odası'nın meclis toplantısında koronavirüsle alakalı konuştu. Korona virüsle ilgili olarak aşı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Çelik, "Aşı çalışmaları devam ediyor. 'İlaçlar bulundu' gibi haberler çıkıyor. Bugün oluyor mesela 'Amerika'da Dr. Öz diye bir ilaç bulundu' deniliyor. Bunlar boş reklamlardır. Çok kanmamak gerekiyor. Televizyonlarda bunlar maalesef hep oluyor. ya da bir bakıyorsunuz; Çin'den gelen bir haber, etkin aşı bulundu. Türkiye'de de bunlar denenecek. Bizde o çalışma içerisinde insanlarımızda yan etkisi var mı, koruyuculuğu nasıl. Gerçekten faydasından çok zararı oluyor mu, onu görmek lazım. Çünkü bazen aşı yaparsınız, hiç değmeyecek olur. Antikor oluşturmayabilir. Koruyucu seviyeye çıkmayabilir. Bir de insanlarda başa türlü etkilere yol açabilir. O zaman hiç kullanmamanız çok daha iyi oluyor. Dolayısıyla öngörülen süre 22 gibi duruyor. Biz tabi inşallah o dönemlere kalmayız. Çünkü bizde 'Yaz gelince bizde bitecek' modundaydık. Şuanda Allah'a şükür çok ciddi vakalarımız yok ama yoğun bakımda hastalarımız var. Ölen hastalarımız var. Bunu ciddiye almak için söylüyorum ama böyle a normal gereksiz bir korku sendromuna yol açmanın da çok iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü insan cesur olursa güçlü olur. Bu bağışıklık sistemi içinde öyledir" ifadelerini kullandı.

İnsanların virüsü birbirlerine bulaştırarak yaşattığını dile getiren Çelik, "Bu virüs sıcaklıklarda yok olur mu, olur. Virüs kışın yaşadığı ortamda, bu ortamda yaşayamaz. Şuanda biz bu virüsü birbirimize bulaştırarak yaşatıyoruz. Vücudun sıcaklığı hep 37 derecedir. Bu sıcaklıkta yaşar. En sevdikleri zaten bunlar. Bizim vücut sıcaklığımız kışında aynıdır, yazında aynıdır. Dolayısıyla birbirimize bulaştırdığımız sürece bu yaşayacak. Virüsün dış ortamda yaşama süreci çok daha kısalmıştır. O yüzden bu kadar serbestiye rağmen bulaşın az olmasının nedeni budur" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 'Aşı reklamları boş reklamlar, çok kanmamak gerekiyor'

Kaynak: İHA

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