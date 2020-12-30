Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, aşıların eczanelerde satılmasının en iyi ihtimalle 1,5-2 seneyi bulabileceğini ifade ederek Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken bir benzetmede bulundu. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli" dedi.

Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında Çin'den bu sabah Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları başı çekerken, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, önemli açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu.

"AŞILARIN ECZANEDE SATILMASI 2 YILI BULUR"

Koronavirüs aşılarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

AŞILARIN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ARABA BENZETMESİ

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.