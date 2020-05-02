Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
02.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:38

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak "Önümüze daha bir umutla bakabiliriz. Tünelin ucunda ışığı gördük ama kesinlikle güvenli noktada değiliz, ikinci pik olabilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarının azaldığını, evde kalmanın işe yaradığını söyledi. "Önümüze daha bir umutla bakabiliriz. Tünelin ucunda ışığı gördük" diyen Prof. Dr. Özlü bir yandan da, "'Geldiğimiz nokta itibariyle artık bu işin sonuna geldik bunu başardık rahatlayabilir miyiz?' diye sorarsanız. Hayır asla o güvenli noktada değiliz" diye de uyardı.

Ramazan Bayramı'na dikkati çeken Prof. Dr. Özlü, "Bayramı bir bulaş zinciri olmadan atlatabilirsek, bayram sonrası normale dönüşümüz çok yavaş yavaş olabilir. Birden bire çok hızlı bir geçiş olmayacak. Belki koronavirüs öncesi gibi de tam olmayacağız. Çünkü aşı bulunmadığı için herkes hâlâ risk altında. Ama artık kısıtlamalar aşama aşama azaltılacak. Daha çok aktif hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü şu açıklamalarda bulundu:

Şu dönemde çok ihtiyatlı konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bir taraftan daima umudu korumak lazım ama öbür taraftan da çok olumlu şeyler söylediğiniz zaman bir rehavet ve gevşeme olabilir. Bu da çok tehlikeli. Veriler son iki haftadır salgının bulaşma hızının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Vaka sayılarımız azalmaya başladı. Bu da salgının bulaşma hızının yavaşladığını gösteriyor. Yani alınan tedbirler işe yaramış görünüyor. Sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları, iller arası nüfus hareketlerinin azaltılması, maske kullanımı gibi önlemler işe yaramış. Onun için bu açıdan önümüze daha bir umutla bakabiliriz. Tünelin ucunda ışığı gördük diyebiliriz.

"BUNU SONLANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Bugüne kadar insanlar evde kaldılar bu tabii çok zahmetli bir süreç. Gerçekten boşu boşuna evde kalmıyorsunuz. Bu aldığınız tedbirler işe yarıyor ve etkili oluyor bunu gördük. "Geldiğimiz nokta itibariyle artık bu işin sonuna geldik bunu başardık rahatlayabilir miyiz?" diye sorarsanız. Hayır asla o güvenli noktada değiliz. Tam tersine çok kırılgan çok hassas bir noktadayız. Şuanda yatay seviyeyi yakaladık ama düşüşe geçmemiz ve bunu sonlandırmamız gerekiyor.

"İKİNCİ PİK OLABİLİR, EVDE OTURMAYA DEVAM"

Dişimizi sıkacağız bu işi sonlandırıncaya kadar tedbirlerden asla geri adım atmamamız lazım. Evde oturmaya devam edeceğiz. Sosyal izolasyona çok dikkat edeceğiz. Maske kullanacağız ve el hijyenimize dikkat edeceğiz.

Bunlarda bir gevşeme olursa bu yatay inme tekrar dikey hale gelebilir. İkinci bir pik ile karşılaşabiliriz. Bu çok olası yani çok kolay olabilecek bir kırılma noktası onun için güvende değiliz.

Evet etkili olduk, evet başarılıyız ama sonuna kadar bunu bu şekilde götürmezsek bütün çektiğimiz şeyler boşa gider. Başa dönmek istemeyiz.

"AVRUPA ÜLKELERİNDE BU SÜRE 11-12 HAFTAYI BULMUŞTU"

Diğer ülkelerden daha kısa sürede normale dönebileceğimizi söyleyebilirim. Çünkü Avrupa ülkelerinde normal pikin yakalanması 11-12 haftayı bulmuştu. Türkiye bunu beşinci haftada yakaladı gibi görünüyor. Çok daha kısa sürede bu salgını kontrol altına alıp bitirme fırsatımız var.

Tedbirlere uyarsak özellikle ramazanda ve bayramda bu sosyal izolasyona dikkat edersek ki bu biraz zor olabilir. Çünkü bazı adetlerimiz, geleneklerimiz var. Bayramı bir bulaş zinciri olmadan atlatabilirsek, bayram sonrası normale dönüşümüz çok yavaş yavaş olabilir. Birden bire çok hızlı bir geçiş olmayacak. Belki Covid öncesi gibi de tam olmayacağız. Çünkü aşı bulunmadığı için herkes hâlâ risk altında. Ama artık kısıtlamalar aşama aşama azaltılacak. Daha çok aktif hale geleceğiz.

"KÜÇÜK KENTLERİN HENÜZ VİRÜSLE KARŞILAŞMADIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Bu hastalıkta henüz elimizde aşı yok ve dolayısıyla geriye sadece hastalığın oluşturduğu bağışıklık kalıyor. Bu bağışıklığın büyük kentlerde oluşmuş olma olasılığı var ama küçük kentlerde henüz daha toplumun önemli kesiminin bu virüsle karşılaşmadığını tahmin ediyoruz.

Dolayısıyla bu normale dönme aşamalarında tabi küçük kentlerde yeniden enfeksiyon zinciri başlayabilir. İkinci atak olasılığı olabilir. O açıdan bu kentler arası ulaşım ve insan hareketleri konusunda kısıtlamaların olması sürebilir.

Aşı bulunmadığı sürece bu sosyal mesafe kavramı her zaman önemini koruyacak. Normal işimize gitsek de sokağa çıksak da tatile gitsek de sosyal mesafe önemli olacak. Bir de maske kullanmaya yine devam edeceğiz.

"VİRÜSÜ SİZE, EN YAKININIZDAKİ TAŞIR"

Ramazanın getirdiği risk sosyal davranışlarla ilgili. Çünkü ramazan ayında toplumsal davranış kalıplarımız biraz değişiyor. Özellikle iftar davetleri, teravihler, hatim ya da mukabele gelenekleri var topluca kuran okuma alışkanlıkları var. Bunların devamıyla ilgili sorunlar olabilir.

Bunları da Diyanet İşleri Başkanlığı bir şekilde yönetmek zorunda ve dile de getiriyorlar. Teravih namazları topluca kılınmıyor ama evlerde veya cami dışındaki yerlerde böyle teravih kılma girişimleri istekleri olabilir. Bu riskli bunu söylemekte yarar var.

"İFTARLAR RİSKLİ"

Yine aynı şekilde iftarlar, davet edilmek veya davet etmek riskli, evde hane halkıyla iftar yapmak lazım yani uzaktan olmasa da komşunuz, arkadaşınız, akrabanız, kardeşiniz olabilir. Zaten bu virüsü size bulaştıracak olan insanlar uzaktan tanımadığınız kişiler değil onu söyleyeyim.

Virüsü size taşıyabilecek olan kişiler en yakınınızda en sık görüştüğünüz dostlarınız, komşularınız, kardeşiniz, yakın akrabalarınızdır. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Hane halkı dışında başkalarına iftara gitmemek başkalarını da iftara çağırmamak şu dönemde en güvenli olan.

Güncel Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu Haberler
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak Haberler
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı
Görenler şaşkına döndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Görenler şaşkına döndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 11:53:15. #1.15#
title