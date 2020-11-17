Bilim Kurulu üyesi Özlü kısıtlamanın yapılabileceği yerleri işaret etti: Kıraathane, kafe, restoran ve AVM'ler büyük risk taşıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün olağanüstü toplanan kurulda hangi yasakların tartışıldığını aktardı. Özlü yaptığı açıklamada kıraathane, kafe, restoran ve AVM'lerin risk taşıdığını belirtti.

Ülke genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından kısıtlamalar tekrar gündeme gelirken uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Özlü, "Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yayılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor" dedi. Özlü, "Tabii ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'nda en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur" dedi.

"TEDBİRLERE UYULSAYDI BU KADAR SIKINTI YAŞAMAZDIK"

Önümüzün kış olduğunu söyleyen Özlü, ilerleyen günlerde daha kötü bir dalganın geleceğini varsaymanın kehanet olmadığını söyledi ve"Acil tedbirlere ihtiyaç var. Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak" ifadelerini kullandı.

"AVM, RESTORAN, KAFE VE KIRAATHANELER RİSK TAŞIYOR"

Restoran ve kafelerde hayatın hastalık yokmuş gibi devam ettiğini aktaran Özlü, "Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor" dedi.

Özlü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir.

Eğitimle ilgili de kısıtlamalar gelebilir. Bu dönemde yükselen trendi göze alırsak eğitimde de etkilenme olabilir. Bu alabileceğimiz tedbirlere bağlı.

"BÖYLE DEVAM EDERSE SÜRECİ YÖNETİLEMEZ HALE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Şaşırtıcı değil, bunu öngörüyorduk. Yurttaşlarımızın duyarlılığı da iyi ya da kötü yönde değiştiriyor bunu. Yeterince duyarlı olsaydık böyle olmayabilirdi. Kışın gelmesiyle birlikte de artış bekliyor. Şu an yönetilemezlik durumu yok ama böyle devam ederse süreci yönetilemez hale dönüştürülebilir.

Ölümler arttı ama hala olayı ciddiye almayanlar, uyduruluyor diyenler var.

Çok gerekli bir durum olmadıkça evden çıkmamak gerekiyor. İhtiyacı kısaca görüp eve dönmek gerekiyor. Eve kimseyi almamak ve eğlence için dışarı çıkmamak gerekiyor. "