Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan maske uyarısı: N95 ve FFP2 tarzı maskeler toplu alanlarda kullanılmamalı
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Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan maske uyarısı: N95 ve FFP2 tarzı maskeler toplu alanlarda kullanılmamalı

17.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:02

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, maske kullanımı konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. N95 ve FFP2 tarzı maskelerin sağlık çalışanları için tasarlandığını belirten Kayıpmaz, bu maskelerin toplu alanlarda ve uçaklarda kullanılmasını uyguna olmadığını ifade etti.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vatandaşları ventilli maske kullanımı konusunda uyardı.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, üzerinde valfi bulunan N95 ya da FFP2 tarzında olan ventilli maskelerin havayı içeri alırken yüksek oranda filtrelediğini, ancak dışarı verirken aynı oranda filtreleyemediğini söyledi. Bu nedenle toplu alanlarda bu maskelerin kullanılmasının uygun olmadığını belirten Kayıpmaz, özellikle de uçak gibi toplu taşıma araçlarında kullanılmasının oldukça riskli olabileceğini kaydetti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TASARLANDI"

N95 ve FFP2 tarzı maskelerin sağlık çalışanları için tasarlandığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sağlık çalışanlarının kullanımına özel olarak tasarlanmış olan maskeler var. N95 ve FFP2 tarzında maskeler. Bunlar partiküllerin yüzde 95 oranında filtre edilmesini sağlayan özel yapım maskeler. Bunlar bizim acil servislerde olduğu gibi bir hastayı entübe etmeniz gerektiğinde ya da hastanın hava yolundaki yabancı cisimleri temizlemeniz gerektiğinde kullanılan maskeler. Halktan kişilerin bu maskeleri günlük yaşamında kullanması önerilmiyor. Bunu Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (FDA) de önermiyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de önermiyor" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan maske uyarısı: N95 ve FFP2 tarzı maskeler halkın kullanımına uygun değil
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz

"TOPLU ALANLARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİL"

Bu tür maskelerin toplu alanlarda kullanıma uygun olmadığının altını çizen Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şunları söyledi:

"Özellikle ventilli olanları, bunlar evet daha az nemlenip daha konforlu olarak nefes almanızı sağlıyor. Yapı işleri için, mesela toz partiküllerinin filtre edilmesi anlamında bunlar elverişli. Ama ventilli olan yani üzerinde bir valfi bulunan N95 veya FFP2 tarzında maskelerin, uçaklarda veya toplu alanlarda kullanılması uygun değil. Çünkü bunlar havayı içeriye alırken filtre kabiliyetine sahip. Ama dışarıya verilen havayı, ventilli olanlardan bahsediyorum, yüzde yüz filtre etmiyor. Ondan dolayı yeni bir tehlikeye yol açmamak adına halktan kullanıcıların, ventilli maskeleri kullanmasını önermiyoruz."

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan maske uyarısı: N95 ve FFP2 tarzı maskeler toplu alanlarda kullanılmamalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
EBRU: bravo size. devlet yasaklamazsa engel olunmaz
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DEDE: he he zaten bahsettiğiniz maskeler virüse karşı üretilmiştir sen ne anlatıyon doktor ?
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500
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