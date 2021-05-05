Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu kararları neler olacak? Tam kapanama uzayacak mı?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin, koronavirüs salgınının gidişatını nasıl etkilediği ve bundan sonraki süreçte neler olacağı vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında geliyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu kararları neler olacak? Tam kapanama uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin, koronavirüs salgınının gidişatını nasıl etkilediği ve bundan sonraki süreçte neler olacağı vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında geliyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu kararları neler olacak? Tam kapanama uzayacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde…

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu da bu gündemle bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Kabine toplantısı sonrasında alınan tam kapanma kararı, kontrol altına alınamayan korona salgınına karşı son çare olarak düşünüldü. Bu kapsamda muaf tutulan sektörler ve vatandaşlar haricinde 17 günlük bir karantina süreci başlamış oldu. Bu dönemin nasıl sonuçlanacağı, olumlu etkilerin görülüp görülmediği ve bundan sonra neler olacağı ise vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

BİLİM KURULU KARARLARI NELER OLACAK?

Bu gelişmeler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak. Koca'nın toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacağı bildirildi.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

TAM KAPANMA UZATILDI MI?

Tam kapanmanın uzatılmasını teklif eden bazı kesimler var ancak tam kapanmanın uzatıldığına dair bir açıklama henüz gelmedi. Aşı takvimi geliştirilmeye devam ederken bir haber deTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan geldi. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili olarak, "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Ağustos ayında ise 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

Rekor kıran vaka ve vefat sayıları sonrasında Kabine toplantısından 17 günlük bir tam kapanma kararı çıkmıştı. Buna göre 29 Nisan'da başlatılan süreç, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Bu dönemde birçok iş yeri faaliyetlerine ara verdi, muafiyeti olmayan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı, şehirler arası seyahatler belirli koşullara bağlandı.

1 HAFTA UZATILABİLİR

Tüm bu önlemlerle birlikte tam kapanma sürecinin vaka sayılarını düşürmesi hedeflendi. Herkes kısıtlamaların biteceği, hayatın normalleşeceği 17 Mayıs gününü beklerken ortaya kimilerini üzecek bir iddia ortaya atıldı. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, tam kapanmanın bir hafta daha uzatılabileceği öne sürüldü.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dün de 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıklamıştı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. En az vaka görülen beş il ise, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van oldu.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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