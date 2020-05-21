Bilim Kurulu İlhami Çelik, üyesi uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
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Bilim Kurulu İlhami Çelik, üyesi uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Sonbahara doğru havaların soğumasıyla kişilerin kapalı ortamlara girmesiyle beraber koronavirüsün bulaş riskinin artacağı öngörülüyor" dedi. Çelik, 'AVM'lerden riskli' olarak nitelediği berber ve kuaförler için ise çok dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Bilim Kurulu İlhami Çelik, üyesi uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
21.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:41

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, sıcak havanın koronavirüse etkisini değerlendirdi.

Hastalığın kontrol altına alınmasında iki şeyin önemine dikkat çeken Prof. Dr.Çelik, "Şu anda yaptığımız filyasyon çalışması ve sokağa çıkma kısıtlamaları son derece işe yarıyor. Çünkü bu hastalık biliniyor ki insandan insana bulaşıyor. İki insanın bir araya gelmesini engellediğiniz zaman virüsün bulaşımını engellemiş olacaksınız. Sıcakların artışı virüsün bulaşmasını azaltır. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmıştır. Son zamanlarda hem kendi hastanemizde hem de ülkemiz çapında vaka sayılarında, yoğun bakıma alınan hasta sayılarında ciddi oranda azalma görmeye başladık" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARI YERİNDE OLDU"

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesini değerlendiren Prof. Dr. Çelik, "Şimdi Cumhurbaşkanımızın kararı son derece yerinde oldu. Takdirle karşılanacak bir karar. Olması gereken de buydu. Biz bilim kurulundaki arkadaşlarımızla bu konuyu konuştuk. Çünkü Ramazan Bayramları özellikle Türkiye'de temasın ön plana çıktığı, el öpmesi diye tabir ettiğimiz hareketlerin olduğu dönemde bunlardan uzak kalmamız gerekiyordu. Biz oruç tutuyoruz. Bayramlarda gideceğiz büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, küçüklerin yanaklarından öpeceğiz ve onlara harçlık vereceğiz gibi. Maalesef bu sene ertelememiz gerekiyordu. Olması gereken de buydu. Bunun bize çok katkı sağlayacağını, vaka artış hızını çok daha fazla azaltacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu İlhami Çelik, üyesi uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli

"BERBERLER ÇOK RİSKLİ"

Berberlerin koronavirüse karşı risk grubunda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Alışveriş merkezine gitmekten daha fazla risk taşıyan grup berberlerdi. Çünkü çok yakın temasta olan insanlar bunlar. İnsanlar saç, sakal birbirine karışmış, keza kadınlar için de aynı şey geçerli. Bu nedenle insanlar berber ve kuaföre gitmeye mecbur kaldılar. Berberler çok riskli, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ortamlarda elbette hijyen ve temizlik kaygıları var. Biz de saçımız ve sakalımızdan rahatsız oluyoruz. Mümkün olduğunca çok dikkatli olmak gerekiyor. Maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarımıza çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"SONBAHARA DOĞRU DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Prof. Dr. Çelik, salgına karşı rehavet uyarısı yaparak, "Yazın bunun en alt seviyede devam edeceğini düşünüyoruz. Taşıyanlar olacak; fakat bulaşma riski çok az düzeyde devam edecek gibi gözüküyor. Bu son derece alt bazlı yazın seyreder; ancak sonbahara doğru dikkatli olmamız gerekiyor. Havaların soğumasıyla kişilerin kapalı ortamlara girmesiyle beraber koronavirüsün bulaşma riskinin artacağı öngörülüyor. Kapalı alanlara girdiğiniz zaman, havaların soğuması ve mevsimsel değişikliklerin de meydana gelmesiyle bulaşma riski artar. Yazın yine de tedbirli olmakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

Güncel Manşet

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