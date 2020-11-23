Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Haftasonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir

Geçen hafta sonu 3 binlerde olan hasta sayısı, bir haftada 6 bine çıktı. Hem bu artışı hem de yeniden devreye sokulan kısıtlamaları değerlendiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Kayıpmaz, "Haftasonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir, ümit ediyorum ki hiç gerek kalmasın" dedi.

Koronavirüs günlük vaka sayısı 6 bini aşarken bir taraftan da aşı çalışmaları devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, çalışma saatlerinin değişmesi gibi önlemler hakkında NTV'ye konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarındaki yükselişin evlerdeki toplanmalardan kaynaklandığını ifade etti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini belirten uzman isim tedbirlere uyulmazsa bu kışın çok sert geçeceğinin sinyallerini verdi.

İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın açıklamalarından satır başları;

"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal alandaki tedbirlere birlikte uyarsak vaka sayısındaki artışın azalacağına inanıyorum. Toplum olarak pandeminin ilk dönemindeki hassasiyetlere yeniden dönülmeli. Duyarlılık oluşmaya başladı, insanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, yayılmasının önlenmesi için evlerde vakit geçirmemiz gerektiğini biliyor."

"Hastalığın ne kadar ciddi noktaya geldiğini kısıtlama kararlarıyla da görebiliyoruz. İki hafta içinde önlemlere uyarsak olumlu tabloya dönebileceğimizi düşünüyorum fakat bu kısıtlamalara uymazsak daha sert tedbirler bizleri bekliyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıyor fakat eğer hastalık daha da artarsa hafta içine de yayılabilir."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz

"HASTALIK EVLERDEN YAYILIYOR! MİSAFİRLİKLERE ARA VERİLMELİ"

"Son dönemde hastalığın yayıldığı yerler arasında bir numarada evler var. Misafirliklerde kalabalıkların kapalı alanda bir araya gelmesi, maske takmaması, temasta bulunması vaka sayısını yükseltiyor. Misafirliklere, yatılı kalmalara ara vermemiz gerekiyor. Doğum günleri, cenaze ziyaretleri gibi uzun süreli kapalı alanlarda vakit geçirmek hastalığın yayılmasını arttırıyor. Zorunlu haller dışında misafirliklere ara vermeliyiz."

Alışveriş merkezlerinde de çalışma saatleri sınırlandırılabilir, sokağa çıkış serbestliği sadece belli meslek grupları için geçerli olabiliri Birçok alternatif var ama umarım gerek kalmaz. Buraki kilit nokta önlemlere uymak.

"KORONAVİRÜS GENÇLERİ DE HASTA EDEBİLİYOR"

Yoğun bakımdaki hastaların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu ve kronik rahatsızlığı olduğunu göz önünde bulunduralım fakat hastalık gençlere de kolayca bulaşabiliyor. Gençlerden de yoğun bakımda yatanlar var. Özellikle hastalığın 8. ve 10. günlerinde karakterize olan tabloda gençlerde de büyük sorunlar görüyoruz.