Bilge Çocuk dergisinin görme engelli çocuklara özel hazırlanan sayısı çıktı

Bilge Çocuk dergisinin görme engellilere özel, Braille alfabesiyle oluşturulmuş özel sayısı yayınladı.

Görme Engelliler Haftası kapsamında, Türk Telekom katkılarıyla hazırlanan dergi ile görme engelli çocuklar, Bilge Çocuk konseptinde bilim, tarih, değerler eğitimi ve hayvanlar dünyası başlıklarında hazırlanan içerikleri okuma fırsatı buldu.

Görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ile derneklere ulaştırılan dergi, kabartmalı Braille alfabesi ile basıldı.

Bilge Çocuk Dergisi Editörü Mustafa Baltacı, özel sayıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bize bir haber geldi, 'Böyle bir proje var. Yapabilir miyiz?' şeklinde. Biz çok mutlu olduk, hemen kolları sıvadık. Çok fazla bekletmeye gerek yoktu bu konuyu. Arkadaşlarımızla, ekibimizle hangi konu olabilir diye kafa yorduk. Elimizdeki konuları bir masaya yatırdık. Daha sonra teknoloji odaklı bir dergi çıkaralım dedik." ifadelerini kullandı.

Daha sonra hemen metinleri oluşturmaya başladıklarını kaydeden Baltacı, "Tabii metinler olabildiğince sadeleştirildi. Sade tutulmaya çalışıldı. İki-üç haftalık bir süre zarfında biz metin tarafını bitirmiş olduk. Bunlar özel baskı biliyorsunuz. Braille alfabesi, her yerde basılmayan bir özelliğe sahip. Matbaa tarafı da çok hızlı çalıştı. Daha sonra bu dergi ortaya çıkmış oldu." dedi.

"Görme engelli çocuklar da teknolojiyi kullanıyor"

Derginin dosya konusunun teknoloji ve daha çok robotlar üzerine olduğunu söyleyen Baltacı, şu bilgileri verdi:

"Başlığımız da Hayat Kurtaran Robotlar. Neden bu konuyu seçtik? Biz beş yıllık bir arşive sahip Bilge Çocuk dergisiyiz aslında. Çocuklarımızın en çok hoşuna giden konular, teknolojiyle ilgili. Görme engelli çocuklar da teknolojiyi aslında farkında olmasak bile kullanıyorlar. Hatta YouTube da kanalları olan, kendisi birtakım programlar yapan, görme engelli çocuklarımız ve yetişkinlerimiz de var. Teknolojiden uzak değiller. Her ne kadar, biz bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmasak da biraz araştırıp kendileriyle konuştuğumuzda, aslında iç içe olduklarını görüyoruz ve seviyorlar da. Biz, teknolojinin herhangi bir engeli olan bireyler için de birtakım faydalar sağladığını ümit ediyoruz. Gelişmeler de bunu gösteriyor. Bu konunun uygun olacağını düşündük. Hakikaten de aldığımız dönütlere göre de isabetli bir konu olmuş."

Baltacı, Bilge Çocuk dergisi yayın hayatına başladığı dönemde, çok fazla çocuk dergisi olmadığının altını çizerek, "İki-üç tane dergi vardı. Çünkü teknolojinin artık çok fazla ön planda olduğunu ve çocuk dergilerinin de iş yapmayacağını düşünüyordu insanlar. Biz dedik ki çocuklara aylık olarak evlerine sokabileceğimiz bir dergi sunalım. Onların gündemden, teknolojiden, tarihten, birtakım gelişmelerden, gelecekten haberdar olmalarını, neler olabileceği hakkında fikir sahibi olmalarını kolaylaştırmış olalım. İçeriğinde hikayeler de mizah da olsun. Amacımız okuma kültürü edindirmek ve çocukların bu sahadan kopmasına izin vermemeye çalışmak. Bu amacın aynısı aslında görme engelli bireylerimiz, çocuklarımız için de geçerliydi." diye konuştu.

Görme engelli çocukların, ses kaydı aracılığıyla ya da çeşitli teknolojik kanallardan bazı kitapları dinleyebildiklerine işaret eden Baltacı, "Ama okumak her anlamda başka bir kazanım elde ettiriyor çocuklarımıza. İstedik ki çocuklarımız, okuma kültürünü bu şekilde kazanmış olsun. Çünkü çok fazla materyal de yok. Özel bir çaba ve büyük bir destek gerektiriyor çünkü. İnşallah bu dergi burada kalmaz, bundan sonra da birtakım desteklerle devam eder. Biz de bu amacımızı devam ettirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunun sayısının artması gerekiyor"

Projenin kendilerine geldiğinde bu bir kereye mahsus bir proje mi yoksa süreli mi olacağını sorduklarını belirten Baltacı, özel sayıda Türk Telekom'un büyük bir desteği olduğunu söyleyerek, "Bu şekilde destek bulabilirsek, bize böyle bir talep gelirse, devam ettirmeyi çok istiyoruz." dedi.

Mustafa Baltacı, özel sayının gündem olması gerektiğinin altını çizerek, "Görme engelli bireylerimiz az sayıda değil. Ulaşılması kolay materyaller de değil bunlar. Bugün çok ücra bir yerdeki bir köye, birtakım kampanyalar yaparak kitap, dergi vs. gönderebiliyorsunuz. Biz de çok yapıyoruz. Ama görme engelli çocukların böyle bir imkanı yok. Onlar için özel materyal üretmek gerekiyor. Bunun sayısının artması ve herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor, yayıncıların, edebiyatçıların, eğitimcilerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, sivil toplum kuruluşlarının. Tüm bu parçalar bir araya gelirse, bunun gerçekten olması gerektiğine, o tarafın boş bırakılmaması gerektiğine dair fikir birliğine varabilirsek, o zaman bu sayı artacaktır. Her yerde bulunmuyor, bulunduğunda da kolayca alınamıyor çünkü çok maliyetli çalışmalar. İnşallah, biz bir ses getirebilmiş oluruz ki bu duyulur ve devamı gelir." diye konuştu.

"Devam etsin bu dergi"

Bilge Çocuk dergisinin özel sayısı eline ulaşan 11 yaşındaki görme engelli Gülsüm Kavak, dergiyi çok sevdiğini belirterek, "Veysel Vardal Görme Engelliler Okulu'na gidiyorum. Dergiyi okudum ve çok hoşuma gitti. Bayağı bilgi veriyor ve eğlendiriyor. İki tane onun gibi dergi okumuştum daha önce. Okuldan veriyorlar. Devam etsin bu dergi. Mantık sorularını çözmeye çalıştım, fillerle ilgili konuları öğrendim. En çok ilgimi çeken, iki tane uygulamadan bahsedilmiş dergide, Türk Telekom'un uygulaması, Telefon Kütüphanesi." ifadelerine yer verdi.

Görme engelli 12 yaşındaki Suriyeli Şehit Albagıhdadi de "Türkan Sabancı Görme Engeliler Okulu'na gidiyorum. 5. sınıftayım. Çok güzel ve heyecanlı bir dergi. Ben çok sevdim. Daha önce böyle bir dergi okumadım ama okulumuzda kütüphane var, oradakileri okuyorum. " sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Beş bin adet basılan dergi, sivil toplum kuruluşları ve dernekler vasıtasıyla çocuklara ulaştırılıyor. Aileler, bilgecocuk.com adresine girip ücretsiz olarak derginin siparişini verebiliyor. Böylece dergi kapılarına kadar ücretsiz olarak gönderiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı