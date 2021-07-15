Bilecik Valisi Şentürk'ten veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk Bozüyük'te veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevine atanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk Bozüyük'te veda ziyaretlerinde bulundu.

Bozüyük'te Hükümet Konağı önünde Kaymakam Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından karşılanan Vali Şentürk, ikiliyi makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde Başkan Bakkalcıoğlu, belediye faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi verdi. Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan sohbetin ardından Başkan Bakkalcıoğlu Vali Şentürk'e yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Vali Şentürk'e Bilecik ve Bozüyük'e yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı