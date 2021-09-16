Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak - Haberler
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Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak

AA / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan "Tarihi Edebali Havzası Rekreasyon Planı Fizibilite Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan "Tarihi Edebali Havzası Rekreasyon Planı Fizibilite Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) fizibilite desteğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi ortaklığında Şeyh Edebali Havzası'nda yapılması planlanan sokak sağlıklaştırması ve rekreasyon planlarına dair hazırlanacak rapora ilişkin toplantı, Kent Ormanı'ndaki bir restoranda düzenlendi.

Belediye Başkanı Semih Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali Türbesi'ne giden yolun geçmişinin 14. yüzyıla kadar uzandığını bildirdi.

Türbeyi ziyaret eden turistlerin her adım attığında tarihsel atmosferi hissetmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"İnsanlar türbeye yürürken o yüzyılların geçişini hissetmeli. Bu ana çerçevede işlenecek her şeyin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu insanlara hissettirebilirsek, aşağıya indiğinde 700 yıl önceyi hissettirebilirsek doğru işi yapmışız demektir. Bunun fizibilitesi yapılıyor. Çünkü gerçekten ciddi bir iş. Mali boyutları, yapılacak işe göre küçük bile kalabilir. Tüm uygarlık tarihi açısından önemli bir iş. Hepimize hayırlı olsun. Hep birlikte el vererek bu işi yapıp uygarlık tarihine kazandırmış oluruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da paydaşların destekleriyle havzanın tarihi destinasyona dönüştürülmesiyle alakalı fizibiliteyi, proje kapsamında hazırlayacaklarını söyledi.

Proje süresinin yaklaşık 135 gün olduğunu belirten Bircan, "179 bin liralık bir proje desteğiyle öncelikle projemizi akademik ve teknik anlamda uzmanlarla hazırlanan fizibilite haline getirerek, daha sonraki aşamada da Bakanlığımızın sokak sağlıklaştırma projeleriyle de bu alanı en uygun hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ise türbeye giden yolda yapılacak çalışmanın Bilecik turizmi açısından bir kırılma noktası olacağını anlattı.

Budak, "1,5 milyon turist ziyaret ediyor ama proje hayata geçtiğinde kalıcı turist gelmeye başlayacak. Konaklama için tesis yapalım demeye başlayacağız. Turizm Bilecik'in en öne çıkan, sanayinin de önüne geçen bir sektörü olacak." ifadesini kullandı.

Proje danışmanı Nuran Köse Çerçi'nin sunum yaptığı toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü ve diğer yetkililer katıldı.

Hazırlanacak fizibilite raporu ile tarihi havzada planlanan çalışmaların ne derece uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğu araştırılacak. Şeyh Edebali Türbesi ve çevresinde sokak sağlıklaştırma projesinin hayata geçirilmesiyle türbeye bağlantı güzergahı ile türbeye cephe veren kimliksiz yapılar tarihi niteliğe kavuşturularak alanın tarihsel kimliğinin bütün olarak yansıtılması hedefleniyor.

Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak

Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak

Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak

Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak

Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak
AA / Harun Reşit Kaymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te Şeyh Edebali Havzası'nda sokak sağlıklaştırma projesi uygulanacak - Haberler
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