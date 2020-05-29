Bilecik'te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
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Bilecik'te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüsü (Covit-19) salgının Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 340 pozitif vaka ve 11 can kaybının yaşandığı söyleyerek, "Şuanda hastanemizde 5-6 kadar yatan hastamız var, onların da durumları iyi" dedi.

Bilecik'te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti
29.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:55

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüsü (Covit-19) salgının Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 340 pozitif vaka ve 11 can kaybının yaşandığı söyleyerek, "Şuanda hastanemizde 5-6 kadar yatan hastamız var, onların da durumları iyi" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her hafta Pazartesi günü kurulan kapalı pazarda vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı. Namaz sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Ülkemiz büyük bir salgınla mücadele veriyor. Bu mücadelenin bireysel tarafı olduğu gibi toplu olarak verecek bir mücadelemiz var. Bu çerçevede ikinci aşamaya geçiyoruz ve yeni normal dediğimiz sürece doğru hızla ilerliyoruz. Birinci süreci çok şükür yani daha az olmasını arzu ederdik ama bizim ilimiz olarak 340 pozitif vaka ve 11 can kaybı ile geçirdik. Şuanda hastanemizde 5-6 kadar yatan hastamız var, onlarında durumları iyi çok şükür. Tabi bundan sonra ki süreç genel olarak bir azalma görünmekle beraber tüm tedbirlerin elden bırakmaması gerektiği bir süreç. Özellikle de Cumhurbaşkanımızın da buyurduğu gibi kuşkusuz bunlar bizim hayatımızın olağan parçası olmak durumunda. Umarım öncelikli olarak temizlik arkasından maske ve sosyal mesafe hususlarını akıllarımızdan çıkarmamalıyız. İşte camilerde olduğu gibi toplu mekanlarda artık bundan sonra lokantalar kafeteryalarda açılıyor. Buralarda da alıveriş merkezlerinde de daha keza bu hususlara riayet etmek zorundayız. Şu var tabi ki hastaların kendisini koruması yanında aslında bulaştırıcı boyutunun önüne çıktığını görüyoruz. Biz insanlar çok hafif semptomlarla hiç kendileri bile fark etmeden bu virüsü atlatabiliyorlar. Fakat tabi taşıyıcı olma pozisyonlarında bunda da çok hızlı bir şekilde insanlara buluşturma riskleri var. Bu riskleri bertaraf etmek için bu hassasiyeti hepimiz göstermek zorundayız" dedi.

"Bilecik, bu süreçte genel anlamda alınan kararlara harfiyen uydu"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik halkının bu sürede genel anlamda alınan kararlara harfiyen uyduğunu söyleyerek, "Bilecik halkına çok teşekkür ediyorum. Bakın 2 buçuk ay geçti. Bu sürede genel anlamda gayet uyumlu alınan kararlara harfiyen uyuldu. Tabi istisnalar olabilir. Ama yani sağlık çalışanları ekiplerimiz, emniyet, jandarmamız vefa destek birimlerimiz insanlarımızın hayatını koruyabilmek gündelik hayatını ikame edebilmeyi sağlamak adına canla başla çalıştılar. 7-24 demeden yoğun bir şekilde kamu hizmetleri ile yürütmeye çalıştılar ve virüsten mücadele kurallarını yerine getirerek kurallara uyma safhasında çaba sarf ettiler. Biz onlara da teşekkür ediyor. Vatandaşlarımız genel anlamda uyarılarımızı dikkate alarak bu süreci en hafif şekilde geçirmesini ve katkı sağladılar" diye konuştu.

"Üç hususa riayet edeceğiz, temizlik, maske ve sosyal mesafe"

Vali Şentürk son olarak, Bilecik'in etrafını büyük şehirlerin çevirdiğini belirterek, "Vakalarımızdaki yoğunluğa baktığımız zaman önemli bir kısmı temaslı ya da temas kurularak ortaya çıkmış. Yani bir virüslü olan bir insanımızın temas ettiği insanların çokluğu nedeniyle yaygınlık oldu. Özellikle cenazeler, cenaze namazları taziyelerden sonra kapılarak başka şehirlere gidilip virüsün kapılarak gelinmesi ve burada taziyelerle burada temas kurulmasıyla veya iş yerlerinde iş yerlerinde oldu. Bununla temas kuran kişiler nedeniyle yayıldığını görüyoruz bunun için bundan sonra ki süreçte de olmaz demeyelim biraz daha hareketlilik artacak gibi görünüyor. Ama bu mesafe koşuluna maske hususuna temizlik hususuna azami riayet ederek inşallah süreci en az zararla atlatmaya çalışalım. İnşallah yine anlayış içerisinde yine hep beraber bu süreci götüreceğiz. Biz zaten günlük hayatımızda da değişik risklere maruz kalabiliyoruz. Bu riskleri bertaraf edebilmek için bireysel olarak yapacaklarımız var az önce söylediğim hususlar bireysel olarak yapacağımız şeyler. Böyle dikkatli yapacağımız şeylerde bir araya gelme noktasında bu üç hususa riayet edeceğiz. Temizlik, maske ve sosyal mesafe şartına. Sevgimizi dokunarak gösteriyorduk ama bu süreci biraz daha mesafeli olarak göstereceğiz. İşlerimizi daha iyi yaparak insanımızı daha mutlu kılma çabası olarak bu süreci atlatacağız bu bizim rutin alışkanlığımız haline gelecek. Hep beraber süreci yöneteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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