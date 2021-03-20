Bilecik'te down sendromlu bireylerin aileleri zorlukları dayanışmanın gücüyle aşıyor

Bilecik'te çocukları down sendromlu 53 anne, eşlerinin de desteğiyle sosyal ve sportif faaliyetlerde bir araya gelerek dayanışma örneği sergiliyor.

Bilecik'te çocukları down sendromlu 53 anne, eşlerinin de desteğiyle sosyal ve sportif faaliyetlerde bir araya gelerek dayanışma örneği sergiliyor.

Geçen yıl kurulan Bilecik Özel Bireyler Gençlik Spor Kültür Kulübü aracılığıyla tanışarak kenetlenen aileler, farklı etkinliklerde buluşuyor.

Çocukları darbuka, def çalıp zeybek oynarken onlara eşlik eden aileler, birbirlerine çay ve pasta ikram ediyor.

Kulüp başkanı Sibel Güneş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kulübün faaliyetlerinin yavaşladığını ancak çeşitli etkinliklerle bunu hızlanacaklarını söyledi.

Kulübün, down sendromlu anneler sayesinde kurulduğunu belirten Güneş, "Normalde özel çocuklarımız mezun olunca evde kalıyorlar. Amacımız onları sosyal hayatın içine sokmak, anneleri evden çıkarmak. Pilates salonunda anne ve çocuklar spor yapacak. Anneler, çocukları spordayken daha rahat hareket edecek. 20 yaşında özel bir çocuğum var. Bu nedenle 20 yıldır bu işin içindeyim. Neleri yapabileceklerini göstermek istiyoruz." dedi.

Sibel Güneş'in oğlu Arda Güneş ise zeybek oynamayı çok sevdiğini, futbol, karate ve yüzmede de çok iyi olduğunu aktardı.

"Özel çocuk olduğu için daha çok ilgiye ihtiyaç duyuyor"

Down sendromlu 16 yaşındaki Furkan Berat Yılmaz'ın annesi Suna Yılmaz ise oğlunu Allah'ın bir emaneti olarak gördüğünü anlattı.

Furkan Berat'ın sakin, hayat dolu bir çocuk olduğunu aktaran Yılmaz, "Bizleri hiç üzmüyor. Biz de onun her dediğini yapıyoruz. Özel çocuk olduğu için daha çok ilgiye ihtiyaç duyuyor. Yeğenleriyle çok iyi geçiniyor, onlara def, bendir, darbuka çalıyor. Bunu internetten kendi çabasıyla öğrendi. Top da oynuyorlar. Her türlü oyuna eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Baba Adil Yılmaz da oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Oğlunun hayattan beklentilerine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yapmak istediği şeyleri eşimle başarıyoruz. Oğlum futbolcu ya da polis olmak istiyor. İnşallah çok sevdiği askerliğini de yaptıracağız. Evlenmek de istiyor ama ilerleyen zamanlarda bunu düşüneceğiz. Gurur duyuyorum dedim çünkü görüyorum, dışarıda birçok engelli kardeşimiz var. Bazı aileler ilgilenmiyor, çocuklar ilgisiz kalıyor. Bu tür çocuklarımıza sahip çıkılmasını istiyorum. Oğlumun rahatsızlığını doğduğu an öğrendim. Arkasında durmaya devam ediyorum, ömrümün sonuna kadar da devam edeceğim. Savaşıyorum onun için. Ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Furkan Berat Yılmaz ise bendir ve defi uzun zamandır çaldığını ve çok sevdiğini belirtti.

Bilecik Ertuğrulgazi Ata Sporları Federasyonundan çocuklar ve ailelerine destek

Bilecik Özel Bireyler Gençlik Spor Kültür Kulübü ile ortak etkinlikler düzenleyen Bilecik Ertuğrulgazi Ata Sporları Federasyonunun başkanı Sevcan Akıncı da down sendromlu çocuklarla "Kim Demiş Ki Yapamayız" adlı proje sayesinde tanıştıkları bilgisini verdi.

Bu süreçte yaklaşık 1,5 yıldır neler yapabilecekleri konusunda deneyimlerinin olduğunu ifade eden Akıncı, şöyle konuştu:

"Okullarında da çok güzel eğitilmişler. Kolaylıkla eyleme geçtik. İstanbul'a Galatasaray maçına gittik, Ankara ve Eskişehir'de Anıtkabir ve müze ziyaretlerimiz oldu. Buralarda sosyal alanlarda kaynaştılar. Akranlarıyla sohbet etme imkanı buldular. 53 özel anne ve bir o kadar da özel çocuğumuz var. Aramızda öyle güzel bir bağ oluştu ki tarifi mümkün değil. Bunu güne dönüştürdük adeta. Annelere yönelik spor faaliyetlerine de başladık. Hepimiz için farklı bir deneyim oldu. Herkes çok mutlu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz