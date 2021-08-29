Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

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Eşi Uğur Akkuş'la tatilde olan Ebru Şallı, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 44 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.

Sosyal medya sayfasından sık sık tatil paylaşımları yapan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la tatilini sürdürüyor.

Sık sık paylaşım yapan Ebru Şallı, bu defa da bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 44 yaşında olmasına rağmen kendine iyi bakan Ebru Şallı, dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Gençlere adeta taş çıkartan Ebru Şallı, siyah bikinisiyle kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

İşte Ebru Şallı'nın bikinili pozları;