Bihter Ziyagil kimdir? Bihter Ziyagil ne zaman öldü? Bihter Ziyagil'i rolünde kim oynadı? Bihter Ziyagil neden öldü? Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin ana karakteri Bihter Ziyagil, ölümünün 10. Yıl dönümünde sosyal medyayı salladı. Tekrar bölümleri ile günümüzde de izlenen dizi, hala merakla takip edilirken Bihter Ziyagil'i rolünde kim oynadı, Bihter Ziyagil neden öldü, Bihter Ziyagil ne zaman öldü gibi konular merak ediliyor.

79 bölüm yayınlanan ve her bölümü ile izleyicinin beğenisini toplayan Aşk-ı Memnu dizisi, günümüzde de ilk günkü etkisini sürdürüyor. Bihter Ziyagil, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde tekrar hatırlanırken sosyal medya Bihter Ziyagil paylaşımları ile sallandı. Peki, Bihter Ziyagil kimdir? Bihter Ziyagil ne zaman öldü? Bihter Ziyagil'i rolünde kim oynadı? Bihter Ziyagil neden öldü? İşte, Bihter Ziyagil hakkında merak edilenler…

BİHTER ZİYAGİL KİMDİR?

Bihter Ziyagil, Halid Ziya Uşaklıgil'in romantik drama romanından uyarlanan aynı adlı Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteridir.

BİHTER ZİYAGİL'İ ROLÜNDE KİM OYNADI?

Bihter Ziyagil karakteri, 2008 yapımı Aşk-ı Memnu dizisinde ise Beren Saat tarafından canlandırılmıştır.

Beren Saat

BİHTER ZİYAGİL NEDEN ÖLDÜ?

Babasının ölümünden annesini sorumlu tutan Bihter, ona kin duymaktadır. Annesini mutsuz etmek için zekasını ve güzelliğini kullanmaktan çekinmez. Ancak yalnızlık ve hüzün içinde Adnan Bey'le karşılaştığında, onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bu yolda Adnan Bey'in uzaktan yeğeni Behlül Haznedar ile tutkulu bir ilişki yaşar. Bihter, sevgilisi Behlül Haznedar'ın, farklı biri ile evlenmesine katlanamaz ve farklı sebepler ile de beraber intihar eder.

BİHTER ZİYAGİL NE ZAMAN ÖLDÜ?

Aşk-ı Memnu dizsindeki Bihter Ziyagil karakteri 10 yıl önce 14 Haziran 2010'da yayınlanan bölümünde intihar etmişti. Bu olay, Bihter Ziyagil'in 10. ölüm yıldönümünde tekrar hatırlandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

AŞK-I MEMNU DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dizide yirmiye yakın oyuncu ana kadroda yer aldı. Dizinin ana kadrosu Ziyagil ailesi ve Melih Bey takımı üzerinden şekillenmektedir. Ziyagil Holding'in sahibi Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem canlandırmıştır. Adnan Bey, eşini kaybetmiş iki çocuklu, orta yaşlı, zengin bir iş adamıdır. Adnan Ziyagil'in kızı Nihal'i Hazal Kaya, oğlu Bülent'i de Batuhan Karacakaya canlandırdı. Nihal, içine kapanık, 18 yaşında bir genç kızdır; Bülent ise 12 yaşında uyumlu bir çocuktur. Adnan Bey'in ablası Arsen Hanım'ı da Gülsen Tuncer oynadı. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Behlül Haznedar'ı Kıvanç Tatlıtuğ oynadı. Behlül, Adnan Bey'in uzaktan bir akrabasıdır, küçük yaşta ailesini kaybedince Adnan Bey onu yanına almış ve çocuğu gibi davranmıştır bu yüzden Behlül ona amca demektedir.

Melih Bey takımı Yöreoğlu ailesinin lakabıdır, bu aile Melih Bey, Firdevs Hanım ve kızları Bihter ve Peyker'den oluşmaktadır. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Bihter, bu ailenin küçük kızıdır ve Beren Saat tarafından canlandırılmıştır. Melih, eşi Firdevs'in onu aldattığını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüş ve ölmeden önce iflas ettiği için ailesine yüklü miktarda borç bırakmıştır. Dizide yalnızca flashback görüntülerinde yer almış ve Münir Akça tarafından canlandırılmıştır. Bihter, babasının ölümünden annesini suçlamaktadır. Annesi Firdevs'i Nebahat Çehre oynamaktadır. Ailenin büyük kızı Peyker de Nur Fettahoğlu tarafından canlandırılmıştır. Peyker, önceden Behlül'ün sevgilisidir fakat Behlül onu aldatmıştır. Bu ilişkiden kısa bir süre sonra da Nihat Önal'la evlenmiştir.

Ziyagil ailesinin evinde, onlarla uzun yıllardır çalışan Süleyman Efendi ve ailesi de yaşamaktadır. Süleyman Efendi'yi Rana Cabbar, karısı Şayeste'yi Fatma Karanfil ve kızı Cemile'yi Pelin Ermiş oynadı. Bu aile dışında Ziyagiller'in evinde Evren Duyal'ın canlandırdığı Nesrin ve Baran Akbulut'un canlandırdığı Beşir de çalışmaktadır. Beşir bu eve küçük yaşta gelmiştir ve yıllardır Nihal'e aşıktır. Eve Firdevs Hanım'la beraber gelen, Ufuk Kaplan'ın oynadığı Rus asıllı Katya da Ziyagil ailesinin çalışanlarından biridir. Bunların dışında, evde Nihal'i bebekliğinden beri yaşayan, çocuklara bakıcılık, öğretmenlik yapan ve Adnan Bey'e platonik olarak aşık olan Fransız kökenli Deniz karakteri vardır. Evdekilerin genellikle "matmazel" diye hitap ettiği karakteri Zerrin Tekindor oynadı.

Dizideki bir diğer aile Hilmi Önal, eşi Aynur ve oğlu Nihat'tan oluşan Hilmi Bey takımıdır. Hilmi Bey, Firdevs Yöreoğlu ve onunla birlikte Ziyagil ailesine düşmandır. Hilmi karakterini Recep Aktuğ, Aynur'u Zerrin Nişancı ve Nihat'ı İlker Kızmaz canlandırdı.

Dizinin ilk sezonunda Behlül'ün sevgilisi olan Elif'i Eda Özerkan, Firdevs Hanım'ın yakın arkadaşı Sevil'i Gülizar Irmak oynadı. Diziye birinci sezonun sonunda dahil olan ve daha sonra Nesrin'le evlenecek olan balıkçıyı Alay Cihan canlandırdı. Diziye ikinci sezon dahil olan Burçin Oraloğlu "Çetin Özder" karakteri ile Firdevs Hanım'ın zengin iş adamı sevgilisi rolünü oynadı. Aynı sezonda kadroya dahil edilen Zerrin Arbaş Hülya rolünde Firdevs ve Çetin Özder'in ortak arkadaşı olarak yer aldı.