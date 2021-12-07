Beyşehir Gölü kuraklıktan mustarip

651 kilometrekarelik alana sahip Beyşehir Gölü'nün tüm kıyılarında geriye doğru ortalama 300 metrelik bir çekilme oldu. Bu yıl yaşanan aşırı kuraklık ve artan tarımsal sulama Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nün metrelerce çekilmesine yol açtı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 651 kilometrekarelik alana sahip gölün 300 metrelik bir çekilme olduğunu belirtti. Beyşehir Gölü su kotunun doğal kıyının 80 santimetre altında olduğuna dikkati çeken Bayındır, "Sevgi Adası'nın çevresinde de kuraklığı görüyorsunuz. Eskiden burada tekneler, sallar, kayıklar dolaşabiliyordu. Gölün kıyılarında 300-400 metre su çekilmesi var. Sazlık alanın önüne kadar kuraklık olan kıyılar var. Kıyılar çamur balçıktı, kurudu. Artık yürüyebilirsiniz de gezebilirsiniz de. Bunlar hep suyun hacminin, miktarının azalmasından kaynaklanıyor. " diye konuştu.

Başkan Bayındır göl için dua ettiklerini belirterek, umutlarının Anamas, Toros Dağlarına yağacak kar olduğunu söyledi. konya Beyşehir gölü kuraklık

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