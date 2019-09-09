09.09.2019 18:03

- Beyşehir'de Geleneksel Akçabelen Çetmi Fasulye Festivali

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Geleneksel Akçabelen Çetmi Fasulye Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

Beyşehir'e bağlı Akçabelen (Çetmi) Mahallesi'nde, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Akçabelen Mahalle Muhtarlığı tarafından müşterek düzenlenen Geleneksel Akçabelen Çetmi Fasulye Festivali kapsamında, yörede yaşayan kadınlar arasında en güzel fasulye pişirme yarışması da düzenlenirken, dereceye girenlere ödülleri verildi. Akçabelen'in şeker fasulyesi ikramının da yapıldığı şenlikte, yörede yapımı tamamlanan fasulye eleme tesisinin açılışı da gerçekleştirildi.

"Çetmi markası dünyada bilinsin istiyoruz"

Festivalde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, birlik ve beraberlik mesajları verirken, "Ben gününüz kutlu olsun diyorum. Emeğiniz yerini buldu inşallah. Bu Çetmi markası dünyada bilinsin istiyoruz. Bilinmeye de başladı. Bizim üzerimize ne düşüyorsa belediye olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Başkan Bayındır, Akçabelen boğazında, çevresindeki Adaköy, Yeşildağ ve Kayabaşı yerleşimlerinin ortak alanının da olduğunu vurgulayarak, bu alanın küçük kanaletlerle sulanmak suretiyle veriminin artırılmasını talep ettiklerini de dile getirdi. Başkan Bayındır, devlet yetkililerine bölgedeki çiftçilerin de beklentisi olan bu talebi hep birlikte ileteceklerini söyledi.

"Fasulyemizi dünyaya pazarlamalıyız"

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, düzenlenen bu tür etkinliklerin tanıtım açısından önemli olduğunu kaydetti. Özdemir, Akçabelen şeker fasulyesinin coğrafi işaret tescili aldığını da hatırlatarak, "Coğrafi işaretin tescillenmesinde ne gibi fayda var denildiğinde, elbette ülkemizin her tarafında değişik fasulyeler üretilmektedir. İşte bu tescil ile birlikte fasulyemizin bu coğrafyadan gelen lezzetin olduğu özel bir nitelik taşımıştır. Pazarlama noktasında da fasulyenin tanıtılmasında çok önemli katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan üreticilerimizin de bu tescil sayesinde elde edeceği katma değer ve gelir yükselecektir. Günümüzde yaygın olan çağdaş pazarlama tekniklerine geçmeden bu ürünleri pazarlamamız ve tanıtmamız mümkün değil. Fasulyemizi bu teknikleri kullanarak dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Fasulyemizi tüm Türkiye marketlerine hatta dünyaya pazarlamalıyız. Bu anlamda günümüze kadar yapılan tüm çalışmaları gerçekleştiren kooperatifimiz ve muhtarlığımızı tebrik ediyorum. Festivalimizin fasulyemizin daha çok tanıtımına vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ürün, yörede bin 500 dekar alanda yetiştiriliyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından iki yıl önce Türk Patent Enstitüsüne coğrafi işaret başvurusu yapılan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin tescilinin yapılmış olmasının memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi. Kaya, yörede yaklaşık bin 500 dekar alanın fasulye ekim alanı olarak değerlendirildiğini de hatırlattı.

Bu alanda yılda 250 ila 300 ton arasında fasulye üretiminin gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaya, "İlçemizde tek coğrafi konumu olan ürün olması nedeniyle bizlere bu durum büyük bir gurur yaşatmıştır. Akçabelen Mahallemiz de böylece 100 yıldan fazla atadan kalma tohumlarla marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu. Fasulyemiz, ülkemizde coğrafi konum alan 7. fasulye olma gururunu bizlere yaşatmıştır. Bu sayede bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarıma desteklerimiz yaptığımız projelerle artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Fasulyeyi çok daha yüksek fiyata satma şansınız oluştu"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise, yörede üretilen fasulyenin coğrafi işaret almasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak "Özellikle Beyşehir gibi tarımın, tarım arazilerinin parçalı ve küçük olduğu bölgelerde çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmak, katma değerli ürünlerle mümkün olmaktadır. Bugün bölgemizde bunun değişik örneklerini görüyoruz. Beyşehir ve gerek Hüyük civarında çilekle beraber bunun yanında özellikle sebze ve benzeri ürünlerle ama özellikle fasulyede Akçabelen bir markaydı. Yaklaşık 30-40 yıldır bu bölgede üretilen fasulyenin damak zevkini artık bu coğrafi ürün belgesi ile beraber tüm Türkiye'ye tüm dünyaya tanıtma fırsatı elimize geçmiş durumda. Eskiden fasulyeyi 5 liraya, 10 liraya satıyorsanız, bunu belki çok daha yüksek fiyata satma şansınız olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, festivalde ilçe protokolü ile emeği geçen ve katkıda bulunan isimlere plaketleri verildi. Plaket takdiminin sonrasında ise fasulye eleme tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Festivale, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, oda başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

(ARÖ-AH-ÖZ-Y)

Kaynak: İHA